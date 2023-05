Domingo Maior hoje 28/05/23: que filme passa domingo na TV Globo?

Um filme de suspense vai passar no Domingo Maior hoje (28/05/23). Longa está previsto para começar às 00h55min, após Vai Que Cola, na programação da TV Globo

Um filme de suspense vai passar no Domingo Maior no domingo, 28 de maio de 2023 (28/05/23), na programação da TV Globo, às 00h55min (horário de Brasília) de segunda. Trata-se de "Braven - Perigo Na Montanha". Longa-metragem será exibido logo depois de "Vai Que Cola".

Joe Braven é proprietário de uma empresa madeireira que mora com sua família no canadá. O pai de Joe, Linden, sofrendo de demência, confunde uma mulher em um bar por sua esposa, provocando uma briga de bar que leva Linden ao hospital. A família decide fazer uma pausa em sua cabana de madeira isolada, onde eles se deparam com problemas de um traficante de drogas que quer usar o negócio de Joe como fachada para sua operação de cocaína.

Filme do Domingo Maior hoje, 28

Braven - Perigo Na Montanha

Quando: madrugada desta segunda, 29/05/23, às 00h55min



madrugada desta segunda, 29/05/23, às 00h55min Onde: canal aberto da Globo

