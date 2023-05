5 lançamentos de filmes e séries na Netflix em junho

Com o mês de junho se aproximando, a Netflix está pronta para surpreender seus assinantes com uma lista de lançamentos de filmes e séries. Serão histórias cativantes, aventuras e narrativas envolventes. As produções originais da plataforma prometem oferecer uma diversidade de conteúdo a todos os gostos.

Então, descubra os 5 lançamentos mais aguardados que chegarão ao serviço de streaming neste mês!

“Ricos de Amor 2” se passará no norte do país (Imagem: Reprodução Digital | Netflix)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na mais recente produção, o casal Paula (Giovanna Lancellotti) e Teto (Danilo Mesquita) se depara com desafios e terá que aprender a lidar com as dificuldades que surgem no caminho. Paula segue seus sonhos e retorna ao trabalho como médica voluntária, embarcando em uma nova missão junto a uma comunidade indígena na Amazônia.

Enquanto isso, Teto luta para convencer seus parceiros a estabelecerem uma cooperativa de tomates em um vilarejo da região. Para salvar a empresa da falência e reconquistar o coração de Paula, ele precisa deixar definitivamente para trás seus hábitos de playboy mimado e enfrentar os interesses de um poderoso fazendeiro.

Em “Ricos de Amor 2”, podemos contar novamente com a presença de Alok na trilha sonora, que desta vez traz canções inéditas em colaboração com artistas indígenas. Além disso, Jão também participa com a música que é tema do filme.

Casamento às Cegas: Brasil – 3º temporada (07/06)