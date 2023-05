Entenda como a Virada Cultural fortalece a cena artística paulista

Inspirada no “Nuit Blanche” de Paris, evento que promove uma noite de atividades culturais pela cidade francesa, a Virada Cultural se tornou uma das maiores manifestações culturais do Brasil. Desde 2005, o evento ocorre anualmente na cidade de São Paulo e visa democratizar o acesso à cultura, oferecendo uma programação diversificada e gratuita por 24 horas consecutivas.

Durante a Virada Cultural, a cidade se transforma em um verdadeiro palco, com a ocupação de espaços públicos, praças, teatros, museus, ruas e avenidas por artistas e espectadores. São oferecidos centenas de shows musicais de variados estilos, com artistas renomados e bandas locais, desde o rock, pop, MPB, samba, rap, funk até gêneros mais alternativos e experimentais.

Além de muita música, o evento abrange diferentes expressões artísticas, englobando espetáculos teatrais, apresentações de dança, intervenções urbanas, exibições de filmes, performances circenses, exposições de arte e atividades literárias, como recitais e lançamentos de livros.

Em 2010, a Virada Cultural se expandiu e passou a acontecer em outras 30 cidades do interior e litoral de São Paulo (Imagem: Nelson Antoine | Shutterstock)

Expansão do evento e descentralização

Desde a sua primeira edição, a Virada Cultural tem atraído milhões de pessoas. Tanto que, em 2010, além da cidade de São Paulo, outras 30 cidades do interior e litoral do estado também puderam receber o evento.

Em 2022, após todo episódio de pandemia do coronavírus no Brasil, a Virada Cultural se adaptou ao contexto e sofreu algumas alterações. O evento que tradicionalmente recebia os shows principais nas regiões centrais de São Paulo, se tornou mais democrático e levou essas grandes atrações para regiões periféricas da cidade. Essa ação contribuiu para o fortalecimento da cena cultural regional e para a diversificação da programação artística no estado de São Paulo.

Virada Cultural 2023

Em 2023, o evento que completa a sua 18ª edição acontece nos dias 27 e 28 de maio e deve movimentar cerca de R$ 400 milhões na economia da cidade. Segundo o prefeito Ricardo Nunes, “São Paulo dá mais um passo importante para se consolidar ainda mais como uma das grandes capitais do mundo da cultura, do entretenimento, do lazer e da diversidade de forma democrática”.

Ao todo, são 12 arenas espalhadas por todas as regiões da cidade, sendo elas: Capela do Socorro (Zona Sul), Brasilândia (Zona Norte), Butantã (Zona Oeste), Campo Limpo (Zona Sul), Cidade Tiradentes (Zona Leste), Heliópolis (Zona Sul), Itaquera (Zona Leste), M’Boi Mirim (Zona Sul), Parada Inglesa (Zona Norte), Parelheiros (Zona Sul), São Miguel Paulista (Zona Leste) e o Vale do Anhangabaú e seu entorno (Centro).

“Esse é o maior evento democrático do mundo, pois ele é gratuito. Você não vai encontrar nenhum evento tão organizado em uma cidade tão complexa como São Paulo em lugar nenhum do mundo”, destacou o secretário municipal de Turismo, Rodolfo Marinho.