Apresentadora é acusada de destratar chef de cozinha ao vivo

O programa ‘Vida Melhor’, do canal Rede Vida, chamou atenção da internet após o clima tenso entre a apresentadora Claudia Tenório e o chef de cozinha Esdras de Lúcia, na edição desta terça-feira, 23. O culinarista foi convidado ao programa para ensinar uma receita de mousse de abacaxi com foco no público diabético.

Em publicação nas redes sociais, Esdras disse que a apresentadora o interrompeu diversas vezes e chegou a desdenhar em alguns momentos.

“Não bastasse querer me ensinar a fazer a receita, me interrompeu várias vezes, sem contar o desdém com o público alvo da receita que são os diabéticos. Ela fez parecer que a receita era horrorosa como se fosse fácil ser diabético. Já não basta todo sofrimento que os diabéticos passam com a sua comorbidade, ainda ter que assistir uma pessoa absolutamente arrogante e impaciente desdenhar de alguém que está simplesmente tentando passar uma receita simples é absolutamente inaceitável”, expressa parte da publicação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O vídeo publicado por Esdras é um compilado dos momentos que afirma ter sido constrangido pela apresentadora. A publicação teve um grande alcance e repercutiu entre famosos, que prestaram solidariedade ao chef de cozinha.

“Ela foi MUITO desrespeitosa com você! Ela não soube lidar com o despreparo dela mesma! Que triste”, comentou a atriz Sheron Menezzes, protagonista da novela das 7h.

“Sinto muitíssimo. É inacreditável. De verdade. Abraço forte pra vc! E sugestão , poste aqui sua receita!”, disse a jornalista Astrid Fontenelle.

“Meu irmão, ela nunca trataria um chef branco ou branca assim. Nós sabemos bem disso. Vou compartilhar. Sinto muito!”, defendeu o ator Rodrigo França.

Confira o pronunciamento de Claudia Tenório

Sem citar o nome de Esdras, Claudia Tenório discursou sobre a desenvoltura no programa e propôs uma reflexão ao perdão.

"Todo mundo que tá aqui, que já trabalhou comigo, que assiste ao programa, conhece meu jeito de trabalhar e de agir. Eu não posso deixar você aprender nada que não seja certo, que não seja da melhor maneira. Quero pedir para você que reze, compreenda, que entenda. Eu sou humana, eu sempre falo 'o que Deus faz através de mim não é porque eu sou melhor que ninguém, tenho meus erros e meus defeitos. Preciso aprender a me perdoar e peço que você aprenda a perdoar o outro e se perdoar'", afirmou a apresentadora.

Sobre o assunto 5 podcasts que incentivam a educação respeitosa

5 receitas ricas em ômega 3 para incluir no cardápio

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui