3 receitas para ajudar a combater a prisão de ventre

A prisão de ventre, ou constipação intestinal, é um problema gastrointestinal comum que dificulta a evacuação. Esta condição pode ser causada por diversos fatores e atingir pessoas de todas as idades. Mas, por meio da alimentação, é possível regular o funcionamento do intestino e aliviar a prisão de ventre.

Alimentos ricos em fibras, como grãos integrais, frutas, legumes e verduras, desempenham um papel essencial no funcionamento intestinal. “Favorecem o trânsito do intestino, já que eles exercem função importante na formação do bolo fecal e na manutenção da flora intestinal”, explica a nutricionista Ronimara Santos.

Por isso, confira três receitas indicadas pela nutricionista que vão te ajudar a combater esse problema!

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Couve-flor gratinada

Ingredientes

1 colher de chá de amido de milho

100 ml de leite desnatado

Floretes de 1 couve-flor cozidos

Sal e orégano a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, leve ao fogo médio o leite e o amido de milho. Mexa até engrossar, junte o sal e o orégano. Acomode a couve-flor em uma forma e cubra com o molho. Leve ao forno preaquecido na temperatura média para gratinar. Sirva em seguida.

Lasanha de berinjela

Ingredientes

3 berinjelas

500 g de carne moída (patinho ou músculo são as mais magras)

1 dente de alho amassado

1 cebola picada

1 xícara de chá de polpa de tomate

1/2 xícara de chá de água

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água fria

Modo de preparo

Fatie as berinjelas na direção do comprimento, em fatias de aproximadamente 1cm e reserve-as imersas em um recipiente com água fria. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola. Adicione a carne moída e refogue até desgrudar do fundo da panela. Adicione a água, a polpa de tomate e tempere com sal e pimenta-do-reino. Deixe apurar por 5 minutos. Retire as fatias de berinjela da água e seque em papel-toalha. Em uma travessa, intercale as fatias de berinjela com o molho de carne. Leve ao forno preaquecido na temperatura média por 40 minutos. Sirva em seguida.