3 receitas com proteína texturizada de soja

A proteína texturizada de soja, ou apenas PTS, é uma opção prática e econômica para substituir a carne de origem animal em receitas. Além disso, ela é rica em proteínas de alto valor biológico, importante para o bom funcionamento do corpo. Por isso, selecionamos 3 receitas deliciosas com o ingrediente para você aproveitar no dia a dia. Veja!

Kibe

Ingredientes

500 g de trigo para kibe

1 xícara de chá de proteína texturizada de soja

1 xícara de chá de hortelã picada

de hortelã picada 100 ml de azeite

Suco de 1 limão

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de molho de soja

1 batata descascada, cozida e amassada

1 cebola descascada e ralada

1 colher de sopa de farinha de grão-de-bico

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água quente

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o trigo para kibe, a proteína de soja e o cominho. Cubra com água quente e deixe descansar por uma hora. Após, esprema a mistura em um pano de prato e coloque em um recipiente. Acrescente os demais ingredientes e misture bem. Molde os kibes e coloque-os em uma forma untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

Sopa de proteína de soja

Ingredientes

2 colheres de sopa de óleo

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

1 tomate sem pele picado

sem pele picado 6 colheres de sopa de proteína texturizada de soja

1/2 l de água morna

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho e doure. Acrescente o tomate e misture até murchar. Por último, junte a água morna, a proteína de soja, o sal, a pimenta-do-reino e mexa bem. Cozinhe até engrossar. Sirva em seguida.

