10 curiosidades sobre a vida e carreira de Tina Turner

Tina Turner alcançou grande sucesso ao lado de Ike Turner, seu parceiro musical e, posteriormente, marido. No entanto, sua relação foi marcada por abusos e violência doméstica. Após anos de sofrimento, ela finalmente encontrou força para deixá-lo em 1976.

Foi mãe de quatro filhos: Craig e Ronnie (biológicos) e Ike Turner Jr. e Michael Turner (filhos de seu primeiro marido, Ike). Tina os adotou após a morte de sua mãe, Lorraine Taylor. Em 2018, o filho mais velho, Craig, que ela teve aos 18 anos com o saxofonista Raymond Hill, faleceu aos 55 anos em um aparente suicídio. Quatro anos depois, o filho mais novo, Ronnie, morreu devido a complicações relacionadas a um câncer.

Ilke Turner Jr., está com 65 anos e é produtor musical. Já Michael Turner, 64, sempre optou por uma vida privada.

Tina Turner alcançou um renascimento impressionante em sua carreira na década de 1980. Seu álbum de 1984, “Private Dancer”, foi um enorme sucesso, impulsionado por hits como “What’s Love Got to Do with It” e “Private Dancer”. O disco vendeu mais de 20 milhões de cópias em todo o mundo e rendeu à cantora quatro prêmios Grammy, incluindo o de Gravação do Ano. Sua energia eletrizante e apresentações ao vivo inesquecíveis também ajudaram a solidificar sua reputação como uma das melhores artistas de performance da indústria musical.

Além da carreira musical, Tina Turner também demonstrou habilidades notáveis ​​na atuação. Em 1975, ela estreou nas telas de cinema no filme “Tommy”, dirigido por Ken Russell. Sua atuação como Acid Queen rendeu elogios da crítica e mostrou seu talento versátil. Ela também estrelou outros filmes, incluindo “Mad Max Beyond Thunderdome” (1985), ao lado de Mel Gibson.

A cantora foi amplamente reconhecida em vida (Imagem: Novikov Aleksey | ShutterStock)

7. Altamente premiada

Tina Turner acumulou um impressionante número de prêmios ao longo de sua carreira, incluindo múltiplos Grammy Awards. Ela foi reconhecida em diversas categorias, como Melhor Performance de R&B por um Duo ou Grupo com Vocal em 1972, Gravação do Ano, Canção do Ano, Melhor Performance Vocal Pop Feminina, Melhor Performance Vocal de Rock Feminino e Álbum do Ano em 1985.

Nos anos seguintes, ela continuou a receber prêmios nas categorias de Melhor Performance Vocal de Rock Feminino e conquistou a estatueta de Melhor Performance Vocal de Rock Feminino em 1986, 1987 e 1989. Em 2008, seu disco recebeu o cobiçado prêmio de Álbum do Ano, e em 1999, ela foi incluída no Grammy Hall of Fame.

Além dos Grammy Awards, Tina Turner foi homenageada com o Prêmio Contribuição em Vida no Grammy Special Awards em 2018. Ela também foi premiada nos Billboard Year-End Charts Awards, incluindo Retorno do Ano, Artista do Ano, Vocalista Feminina do Ano, Artista Soul/R&B do Ano e Álbum do Ano em 1984. Nos MTV Video Music Awards, ela recebeu a estatueta de Melhor Vídeo Feminino em 1985 e Melhor Performance de Palco em um Vídeo em 1986.

Outros prêmios notáveis ​​que Tina Turner recebeu incluem os American Music Awards, Chipre Music Awards, Essence Awards, World Music Awards e Rolling Stone Critics Poll Music Awards.