Porto Seguro: conheça o importante ponto turístico do Brasil

Porto Seguro é considerado um dos mais importantes pontos turísticos do país. A região onde está localizada a cidade – e que hoje é denominada Costa do Descobrimento – era originalmente habitada pelos indígenas Tupiniquins Pataxós. E, em 1500, foi o local em que a expedição liderada por Pedro Álvares Cabral desembarcou quando chegou à costa brasileira.

A região foi então reivindicada pelos portugueses em nome da Coroa Portuguesa e, em 1534, foi criada a Capitania de Porto Seguro, com o objetivo de controlar e explorar a região. A partir do século XVII, a cidade se desenvolveu como um importante porto para o comércio de açúcar e madeira, além de servir como ponto de partida para expedições de exploração do interior do país. No século XVIII, se tornou um importante centro produtor de café.

Centro histórico: tesouro preservado

Atualmente, Porto Seguro é uma cidade turística conhecida por suas belas praias, rica história e cultura. O destino também é um importante centro de estudos e pesquisas arqueológicas, devido à sua rica herança cultural e histórica.

A cidade oferece uma grande variedade de atrativos para quem deseja conhecer a sua história e cultura. Entre os destaques, está o centro histórico, que é considerado um dos mais bem preservados do Brasil. Ali, é possível observar diversas construções coloniais, como a Igreja de Nossa Senhora da Misericórdia, o Marco do Descobrimento, a Casa da Câmara e Cadeia, entre outras.

Farol de Porto Seguro é o local onde os portugueses estiveram pela primeira vez no país (Imagem: Vinicius Bacarin | ShutterStock)

Conhecendo mais sobre o Brasil

A antiga Câmara e Cadeia abriga, inclusive, o Museu de Porto Seguro, com exposição que retrata a vida indígena antes da chegada dos portugueses ao Brasil e que possui diversos artefatos usados por tribos brasileiras.

Outro atrativo histórico muito procurado é o Memorial da Epopeia do Descobrimento. Ocupando uma área de 20 mil metros quadrados, o lugar abriga um imenso jardim botânico com vegetação típica de restinga e uma réplica da Nau Capitânia, a embarcação utilizada por Pedro Álvares Cabral e sua tripulação para chegar ao Brasil em 1500. Descendentes de indígenas pataxós são os guias do local e dão detalhes sobre a colonização do país, além de informações sobre as espécies nativas encontradas na pequena trilha na qual o passeio começa.

Turismo e cultura

Além desses atrativos, Porto Seguro também oferece diversas opções de roteiros que permitem aos visitantes conhecer a rica história e cultura da cidade e da região, como passeios de barco pelo Rio Buranhém, visitas às aldeias indígenas Pataxós e passeios pelas ruas históricas da cidade.

A cidade ainda conta com três distritos famosos por suas belezas naturais: Caraíva, Trancoso e Arraial d’Ajuda. Ali, além de praias paradisíacas como Espelho, Taípe e Pitanga, os visitantes podem ter mais um pouco de história no Parque Nacional e Histórico do Monte Pascoal, em Caraíva, onde, segundo contam, seria o primeiro local avistado pelos portugueses ao chegarem ao Brasil.

Por Cláudia Costa e Elíria Buso – Revista Qual Viagem