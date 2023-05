Ex-baixista dos Beatles, Chas Newby morre aos 81 anos

O britânico Chas Newsby, ex-baixista da banda The Beatles, morreu aos 81 anos. A informação foi confirmada por familiares e amigos nesta terça-feira (23) em publicação nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.

Uma das marcas registradas do músico foi o fato de ter sido o primeiro baixista canhoto dos Beatles. A breve passagem pelo grupo foi motivada pelo desejo de lecionar. Para quem vivia de notas musicais, os cálculos e algoritmos atraíram ainda mais os olhos do artista. Em entrevista ao jornal Sunday Mercury, em 2012, o baixista comentou sua escolha profissional.

“A música nunca seria um meio de vida para mim. Eu queria fazer química. John, Paul e George, eles só queriam ser músicos. As pessoas, às vezes, não acreditam em mim quando digo que não me arrependo. Mas eu realmente não tenho. Eu aproveitei minha vida imensamente”, justificou.

O Cavern Club Liverpool, local onde os Beatles iniciaram a carreira, publicou uma nota de despedida em homenagem ao ex-baixista.

"É com grande tristeza que recebo a notícia do falecimento de Chas Newby. Curiosamente, ele também foi o primeiro baixista canhoto dos Beatles. Descanse em paz, Chas, pensamentos e votos de felicidades de todos no The Cavern Club", relata a publicação no perfil do Facebook.

Segundo o biógrafo da banda, Mark Lewisohn, Chas substituiu Stuart em algumas datas, quando os Beatles voltaram de Hamburgo pela primeira vez, no final de 1960, incluindo a data em Litherland. Mais tarde, ele foi um dos Quarry Men. Em publicação, Mark também prestou homenagem ao artista em suas redes sociais. “Um homem encantador, sempre um prazer encontrá-lo", destacou o escritor.

