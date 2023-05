Ouro Preto: conheça a cidade histórica mais famosa de Minas Gerais

Localizado na Serra do Espinhaço, a cerca de duas horas de Belo Horizonte, o município é um dos mais conhecidos no circuito de cidades históricas de Minas Gerais. Quem se aventura por ali se depara com construções barrocas, igrejas, museus, ruas de pedra e a hospitalidade típica mineira.

A história e a arquitetura são tão valiosas que, no ano de 1980, Ouro Preto tornou-se a primeira cidade brasileira a ser decretada Patrimônio Cultural da Humanidade, pela UNESCO. O município também é tombado pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) desde a década de 1930.

Aspectos históricos de Ouro Preto

O desenvolvimento de Ouro Preto se deu, principalmente, devido ao ciclo do ouro na região. O próprio nome da localidade se deve a uma característica do metal, que nessa região era escurecido devido a uma camada de óxido de ferro. O terreno montanhoso fez com que a ocupação se expandisse nas margens de riachos e nos morros, onde se situavam as minas, mas também houve quem se aventurasse a fixar moradia em outras áreas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ouro Preto chegou a tornar-se capital da então província de Minas durante o império de D. Pedro I, posto que ocupou até 1897, quando a designação de província já havia mudado para estado. Foi ainda sede da Inconfidência Mineira, movimento revolucionário separatista que queria livrar a população dos altos impostos praticados por Portugal.