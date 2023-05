3 receitas de doces veganos incríveis

O veganismo tem sido adotado por cada vez mais pessoas ao redor do mundo. Isso mostra que é possível comer os mais variados pratos, inclusive doces, sem ingredientes de origem animal. Por isso, selecionamos para você 3 receitas de doces veganos de dar água na boca!

Rolo de canela (cinnamon roll)

Ingredientes

Massa

1 colher de sopa de canela em pó

4 colheres de sopa de óleo de amendoim

1 xícara de chá de água morna

10 g de fermento biológico

1 xícara de chá de açúcar

3 xícaras de chá de farinha de trigo

1 pitada de sal

Recheio

2 colheres de sopa de amido de milho

1 xícara de chá de leite vegetal

2 colheres de sopa de açúcar

1 colher de café de essência de baunilha

1 colher de sopa de óleo de amendoim

1 colher de chá de canela em pó

Montagem

3 colheres de sopa de canela em pó

3 colheres de sopa de açúcar

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a água morna, o fermento biológico e o açúcar. Misture bem os ingredientes e reserve por 15 minutos para fermentar. Em seguida, adicione a canela em pó, o óleo de amendoim, a farinha de trigo e o sal e sove a massa. Deixe a massa crescer por 40 minutos.

Recheio

Em uma panela, coloque todos os ingredientes e mexa bem. Leve ao fogo médio e mexa até formar um creme homogêneo. Assim que atingir o ponto, desligue o fogo e reserve o creme.

Montagem

Abra a massa com a ajuda de um rolo e deixe-a bem fininha. Passe uma camada do creme sobre a massa e, com a ajuda de uma peneira, polvilhe com canela em pó e açúcar. Em seguida, enrole a massa e corte em fatias. Coloque em uma forma e leve ao forno preaquecido a temperatura média por 20 minutos. Assim que atingir o tempo necessário, retire do forno, espere esfriar e polvilhe com canela em pó e açúcar. Sirva em seguida.