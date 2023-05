5 receitas saudáveis com chia para começar a semana

As sementes de chia são conhecidas por trazerem inúmeros benefícios para o corpo. Ricas em vitaminas do complexo B, ômega 3, proteínas e cálcio, elas ajudam a prevenir a incidência de doenças cardíacas, combatem a prisão de ventre e são fortes aliadas do emagrecimento saudável.

“[A semente de chia] também proporciona mais saciedade, pois, em contato com líquido no interior do estômago, forma uma espécie de ‘gel’ que dilata o estômago, ajudando também no emagrecimento”, explica a nutricionista Roseli Rossi.

A seguir, confira 5 receitas gostosas e nutritivas com a chia para inserir na sua dieta!

Creme de milho com aveia e chia

Ingredientes

1 colher de sopa de aveia em flocos

1 colher de sopa de sementes de chia

300 ml de leite desnatado

4 xícaras de chá de grãos de espiga de milho-verde

1 pitada de sal

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite, a aveia e os grãos de milho e bata até triturar bem o milho. Adicione as sementes de chia e bata novamente para incorporar. Após, transfira a mistura para uma panela e leve ao fogo médio, mexendo até engrossar. Tempere com sal e sirva em seguida.

Dica: sirva com semente de chia polvilhada.

Mingau de chia, nozes e uvas-passas

Ingredientes

1 xícara de leite vegetal

1 xícara de chá de sementes de chia

1 colher de sopa de canela em pó

2 colheres de sopa de uvas-passas

1 colher de sopa de nozes torradas

1 colher de sopa de avelãs torradas

1 pitada de sal

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite vegetal, a canela e o sal e leve ao fogo médio até aquecer. Desligue o fogo, adicione as sementes de chia e as uvas-passas e mexa bem. Deixe descansar por 10 minutos. Após, acrescente as nozes e as avelãs e misture para incorporar. Sirva em seguida.

Bolo de banana com chia

Ingredientes

1 xícara de chá de açúcar mascavo

1 colher de chá de aveia em flocos

4 bananas descascadas e cortadas em rodelas

3 xícaras de chá de farinha de trigo integral

1 colher de sopa de canela em pó

200 ml de iogurte natural

1 l de leite desnatado

2 ovos

6 colheres de sopa de sementes de chia

1 pitada de sal

1 colher de sopa de fermento químico em pó

2 colheres de sopa de óleo de coco

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o óleo de coco, o iogurte, o açúcar mascavo e o sal e bata bem. Adicione o leite, a farinha de trigo, as sementes de chia, a aveia, a canela e o fermento químico e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Unte uma assadeira com óleo de coco e farinha de trigo, disponha as bananas sobre ela e despeje a massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.