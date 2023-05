Viajar pelo Brasil também pode ser uma viagem no tempo. De Norte a Sul, é possível descobrir as riquezas do passado do país por meio de suas cidades históricas. São verdadeiras relíquias da época colonial e do período imperial, que abrigam resquícios da arquitetura, nas igrejas e museus, da cultura e até das tradições que representam a mistura de povos que resultou na nação.

É uma verdadeira oportunidade de explorar o passado e entender mais sobre a formação do nosso país, desde os primórdios de 1500 até hoje. E, pensando nisso, apresentamos a seguir 5 cidades históricas em Minas Gerais que você precisa conhecer!

Vizinha de Ouro Preto, Mariana carrega o legado de ser a primeira vila, primeira capital e primeira cidade planejada de Minas Gerais. O município se desenvolveu devido à descoberta de ouro na região por bandeirantes paulistas, em 1696. Às margens do ribeirão, onde o metal foi encontrado, surgiu o arraial Nossa Senhora do Carmo, que logo se transformou na primeira vila e, posteriormente, em capital.

A vila evoluiu para cidade em 1745 e recebeu de Dom João V, rei de Portugal à época, o nome de Mariana, em homenagem à sua esposa, a rainha Maria Ana D’Austria.

Desde os primórdios, a cidade já carregava uma vocação religiosa e tornou-se sede do primeiro bispado mineiro. Com o crescimento de Mariana, foi necessário um planejamento urbano, que harmonizou as linhas da cidade em ruas retas e praças retangulares.

Hoje, os maiores atrativos para os turistas são as construções coloniais. Arquitetura e história se mesclam e trazem um charme especial à cidade, que foi declarada Monumento Nacional em 1945 pelo então presidente Getúlio Vargas.

Nos últimos anos, Mariana chegou às notícias devido ao rompimento de uma barragem no subdistrito de Santa Rita Durão, o que causou um grande impacto ambiental. Apesar da tragédia, os pontos turísticos permanecem intactos.

Para quem está em uma visita rápida, vale a pena visitar a Praça Minas Gerais, repleta de atrativos. Ali se localizam duas igrejas com construções datadas do século XVIII: a de São Francisco de Assis e a de Nossa Senhora do Carmo, que representam todo o esplendor da arquitetura de época da região. Ambas são tombadas pelo IPHAN. Ali também se localiza a antiga Casa de Câmara e Cadeia, atual Câmara de Vereadores, um casarão colonial que abriga objetos antigos e de onde é possível avistar as duas igrejas em frente.

O pelourinho, ali no centro da praça, é outro ponto em que os visitantes gostam de tirar fotos. Apesar da triste origem, já que era usado para castigar os infratores na época, o monumento original foi demolido em 1871 e o atual construído na década de 1970, com símbolos que representam as conquistas marítimas e a justiça, além de um brasão de Portugal.

Na Praça da Sé, podemos visitar a Catedral da Sé (ou Catedral Basílica Nossa Senhora da Assunção), que, apesar da fachada modesta, possui um interior riquíssimo inspirado em diferentes estilos e um órgão alemão construído em 1701. Ali perto, o Museu Arquidiocesano de Arte Sacra (datado de 1770) guarda obras do período barroco, inclusive de Aleijadinho.

Quem se aventurou pelas minas de Ouro Preto não pode perder a visitação à Mina da Passagem, uma das mais antigas do Brasil. Com 120 metros de profundidade, pode ser visitada com um carrinho que era utilizado pelos antigos mineiros. Guias contam a história do local e os visitantes se deslumbram quando avistam um belíssimo lago subterrâneo. O passeio dura cerca de 45 minutos. É possível também mergulhar em alguma das galerias alagadas. Para saber mais sobre esse passeio, é necessário acessar o site mariana.minasdapassagem.com.br/mergulho.

Tiradentes representa o herói da Inconfidência Mineira (Imagem: Pedro Carrilho | ShutterStock)

Mais uma cidade que se desenvolveu devido ao ciclo do ouro, provando definitivamente o legado histórico que o estado de Minas tem para o país. Tiradentes foi fundada no início do século XVIII, com o arraial de Santo Antônio do Rio das Mortes, que posteriormente passou a ser chamado de Arraial Velho. Era comum na época que paulistas se deslocassem pelo interior mineiro em busca do metal precioso, que foi encontrado em abundância nessas terras, o que contribuiu para o surgimento de diversas cidades

Em homenagem ao príncipe D. José, o arraial se transformou na Vila São José em 1718. Apenas no final do século XIX, com a Proclamação da República, o nome passou a homenagear o herói da Inconfidência Mineira, Tiradentes.

Tombamento e arquitetura

Assim como construções de outros municípios da região, o conjunto arquitetônico da cidade foi tombado pelo então Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) em 1938, o que contribuiu para sua conservação.

Dentre as igrejas e capelas, podemos destacar a Igreja Matriz de Santo Antônio, que é o principal cartão-postal da cidade. Foi reformada por Aleijadinho e possui uma rica decoração de encher os olhos. A Igreja da Santíssima Trindade recebeu o status de Santuário e abriga o Jubileu da Santíssima. Chama a atenção pelo estilo da fachada, pelas pinturas e pela Sala dos milagres.

Largo das Forras e pontos turísticos

Para quem vive no local ou visita Tiradentes, o Largo das Forras é o ponto de encontro, repleto de restaurantes e bares. Parada obrigatória para quem está na cidade. Ali perto ficam a prefeitura e o Centro de Atendimento ao Turista.

Para conhecer mais sobre o município, é necessário visitar algum dos museus locais, como o Museu de Sant’Ana, num prédio que antes abrigava a cadeia pública e hoje reúne mais de 300 imagens da santa, avó de Jesus. Já o Museu Casa Padre Toledo foi o local onde ocorreu a primeira reunião dos inconfidentes e guarda móveis, obras e objetos de época.

Para os católicos ou interessados nesta religião, é interessante fazer uma visita ao Museu da Liturgia. Além de uma linda vista, possui instalações modernas com mais de 400 peças sacras e realiza apresentações católicas.

Construído há mais de 270 anos, o Chafariz São José antigamente era responsável por fornecer água limpa proveniente de uma nascente para os moradores. Hoje, com seus elementos barrocos, atrai visitantes interessados na história.

Ecoturismo e passeio de trem

Para quem cansou de construções antigas, saiba que o ecoturismo também é forte na região, que possui diversas cachoeiras, como a famosa Cachoeira do Bom Despacho, localizada na vizinha Santa Cruz de minas, mas a apenas 10 minutos de carro de Tiradentes. Já a Cachoeira do Índio, cercada pela mata atlântica, forma poços rasos ideais para quem viaja com crianças.

Quem estiver em Tiradentes pode ainda fazer um divertido e agradável passeio de trem. A partir do município é possível ir para São João del Rei (outra cidade histórica) e apreciar a linda paisagem mineira pelo caminho. Mais informações podem ser acessadas no site vli-logistica.com.br/esg/social/trem-turistico.

3. Congonhas

Congonhas era considerada parada de viajantes a caminho de Ouro Preto (Imagem: Luis War | ShutterStock)

Congonhas é conhecida por sua rica história e pelo conjunto arquitetônico de 12 esculturas em pedra sabão, conhecidas como os “Profetas de Aleijadinho”. Apesar de ter sido fundada no século XVIII, durante o ciclo do ouro em Minas Gerais, como freguesia, a cidade pertenceu a Ouro Preto até 1938, quando foi elevada a município.

Em princípio, Congonhas era um importante ponto de parada para os viajantes que se deslocavam entre Ouro Preto e São João del Rei. A cidade prosperou ao longo dos anos, graças à extração de ouro e diamantes na região.

Rebelião e declínio econômico

No final do século XVIII, Congonhas foi palco de importantes acontecimentos históricos. Em 1788, o padre José da Silva e Oliveira Rolim liderou uma rebelião contra a Coroa Portuguesa, conhecida como a “Inconfidência Mineira”. Rolim foi preso e condenado à morte, mas sua sentença foi comutada para prisão perpétua.

Legado de Aleijadinho

Em meados do século XIX, Congonhas passou por um período de declínio econômico, mas ainda assim manteve sua importância histórica e cultural. Foi nessa época que o escultor Aleijadinho, um dos mais importantes artistas do barroco brasileiro, foi contratado para esculpir as 12 estátuas dos profetas, que hoje são consideradas uma das principais obras da arte sacra no Brasil.

Conjunto Arquitetônico e Paisagístico do Santuário do Bom Jesus do Matosinhos

Atualmente, Congonhas é uma cidade turística, com diversos atrativos históricos e culturais, além de uma bela paisagem natural. A cidade recebe visitantes de todo o Brasil e do mundo, que vão conhecer seus monumentos históricos, suas festas populares e suas belezas naturais.

O roteiro histórico de Congonhas inclui alguns principais pontos turísticos, como o Conjunto Arquitetônico e Paisagístico do Santuário do Bom Jesus do Matosinhos, construído em várias etapas ao longo dos séculos XVIII e XIX. Em 1939, o Santuário foi tombado pelo Iphan e, em 1985, reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Mundial.

Na construção do Conjunto trabalharam os artistas de maior destaque da arte colonial brasileira, reconhecidos nacionalmente até os dias atuais, como o escultor Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho (falecido em 1814), e o pintor Manoel da Costa Athaíde (1760-1830)

Ao lado do complexo está o Museu de Congonhas, onde o visitante consegue mergulhar ainda mais na história do barroco e do Santuário, além da arte sacra. É um grande espaço, com sala de exposições, instalações interativas, biblioteca, auditório, ateliê, espaço educativo, cafeteria e anfiteatro ao ar livre. Instalado em um antigo casarão colonial, o espaço conta a história da cidade por meio de exposições de arte sacra, objetos antigos, fotografias e documentos históricos.

Já a igreja de Nossa Senhora da Conceição, construída em 1735, também é um exemplo da arquitetura colonial em estilo barroco. Além desses pontos turísticos, o roteiro histórico pelo destino também inclui visitas a antigas fazendas, cachoeiras, trilhas ecológicas e outras atrações da região.

4. São João del Rei