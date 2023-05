Tati Zaqui denuncia Thomaz Costa por violência doméstica e ameaças

Na última quinta-feira, dia 18 de maio, a cantora Tati Zaqui dirigiu-se à Delegacia de Polícia de São Caetano do Sul, em São Paulo, para registrar um boletim de ocorrência contra Thomaz Costa, seu ex-namorado. O boletim inclui acusações de violência doméstica e psicológica, lesão corporal, ameaça e dano ao patrimônio.

Tati Zaqui relatou às autoridades que seu relacionamento com Thomaz Costa tornou-se abusivo, caracterizado por agressões físicas, comportamento possessivo e ameaças. Ela descreveu uma série de episódios que envolviam ciúmes, abuso psicológico, agressões físicas, insultos verbais e danos materiais.

De acordo com informações obtidas pela coluna do jornalista Leo Dias, o boletim de ocorrência revelou que Tati Zaqui descreveu um padrão de comportamento possessivo por parte de Thomaz desde novembro de 2022.

Esse comportamento incluía demonstrações excessivas de ciúme, que culminaram em um episódio específico de violência quando ela tentava sair do apartamento do ator. Segundo o depoimento da cantora, Thomaz a segurou com firmeza pelos braços, impedindo sua partida. A situação só se acalmou após uma ligação para a mãe dele.

Tati Zaqui e Thomaz Costa: violência doméstica, ameaças e agressão

No relato prestado por Tati Zaqui, a cantora mencionou que, mesmo após episódios de agressão, ela e Thomaz retomaram o relacionamento devido à crença dela nas promessas de mudança de comportamento feitas por ele.

O ator chegou a buscar ajuda profissional, como terapia, mas o ciúme excessivo e a violência verbal e física persistiram, como registrado por ela às autoridades.

De acordo com o depoimento de Tati Zaqui, nos momentos de ciúmes exacerbados, Thomaz quebrava objetos, tapava sua boca para evitar gritos e a ofendia verbalmente, proferindo frases como "Você é pior que p*ta" e "Você é pior que o demônio".

A cantora também relatou agressões físicas, incluindo apertões, chutes e bicadas. No boletim de ocorrência, Tati Zaqui descreveu outro episódio ocorrido durante uma viagem de trabalho ao Rio Grande do Sul.

Ela afirmou que, durante todo o período em que esteve fora, Thomaz a acusou de traição e fez várias ligações, demonstrando cobranças e ciúmes, não aceitando quando o celular dela estava fora de área.

Tati Zaqui afirmou que, diante da intensificação do ciúme descontrolado, que a impediu de desempenhar seu trabalho durante a viagem, decidiu encerrar o relacionamento, o que resultou em uma escalada no comportamento do ator. Ele lhe deu uma bicada na perna e disse que não aceitaria o fim do namoro.

A partir desse momento, sentindo medo e sem ver outra maneira de manter o agressor afastado e acalmá-lo, Tati Zaqui realizou uma transmissão ao vivo em sua conta do Instagram, informando a seus seguidores que, se não voltasse, algo teria acontecido com ela, exibindo todos os objetos que estavam jogados no chão, conforme relatado no boletim de ocorrência.

Tati Zaqui e Thomaz Costa: pedido de perdão

Segundo o depoimento, depois do episódio, chorando, Thomaz pediu perdão e, mais uma vez, prometeu uma mudança de comportamento. Tati, disposta a dar mais uma chance, preferiu não levar o caso às autoridades.

Segundo ela, por uma semana as coisas correram bem, até que o comportamento agressivo voltou e as brigas começaram a sair do controle, as ofensas verbais tornaram-se ainda mais graves, com muitos gritos, a ponto do síndico do condomínio onde estavam precisar intervir em um dos episódios.

Tati relatou à polícia que tudo isso abalou muito sua saúde mental e psicológica, a fez perder peso e até ser internada após chegar ao seu limite. Ainda assim, ela resistia em denunciar os episódios por uma preocupação com a imagem do ator.

Após as idas e vindas, Tati decidiu ter mais uma conversa com Thomaz, mas a situação saiu do controle, mais uma vez pelo ciúme. A cantora relatou à polícia que foi agredida fisicamente, com mordidas em suas pernas. Mais tarde, foi seguida pelo ator quando estava a caminho de um show.

Horas depois, foi surpreendida com a presença dele em sua casa, questionando o porquê de bloqueios nas redes sociais, “vindo a ofendê-la, dizendo que ela iria se ‘f*der’ e era ‘mentirosa’”.

No dia 15 de maio, Tati Zaqui decidiu dar um basta definitivo no relacionamento. Ao ser informado do término, Thomaz ameaçou a cantora ao exibir uma faca grande em sua cintura, segundo o boletim de ocorrência.

A assessoria de imprensa de Tati Zaqui foi procurada e compartilhou em nota: “Tanto as declarações como as fotos, infelizmente, são verídicas. Tati Zaqui está profundamente abalada emocional e psicologicamente. Pedimos o carinho e respeito dos fãs e da imprensa neste momento”.



