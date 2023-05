5 filmes LGBTQIA+ sobre amor entre mulheres

“O Perfume da Memória” é um filme brasileiro inspirado na música de mesmo nome do músico e também diretor Oswaldo Montenegro. A história acompanha Ana e Laura, duas mulheres com afinidades, mas confrontadas por diferenças aparentemente insuperáveis. Ana guarda um segredo misterioso que pode abalar a razão e o desejo, colocando seu relacionamento em risco. É um filme envolvente que explora os limites do amor e da escolha entre afastamento e aproximação.

Onde assistir: YouTube.

Flores Raras (Imagem: Reprodução Digital | Globo Filmes)

4. Flores Raras

Lançado em 2014, este filme, dirigido por Bruno Barreto, conta uma história de amor verídica entre a poetisa americana Elizabeth Bishop e a arquiteta brasileira Lota de Macedo Soares, interpretada por Gloria Pires. Na trama, que se passa entre as décadas de 1950 e 1960, Bishop decide viajar para o Rio de Janeiro em busca de inspiração para seus poemas e se hospeda na casa de Mary, sua colega de faculdade que vive com Lota. No começo, Elizabeth e Lota têm alguns atritos, mas logo se apaixonam profundamente uma pela outra, vivendo um romance intenso e desafiador. O filme retrata a força do amor e os obstáculos enfrentados por esse casal incomum em uma época conservadora.

Onde assistir: Globoplay.