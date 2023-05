Veja como escolher as cores para o quarto do bebê

As cores do quarto são importantes porque contribuem para o desenvolvimento do bebê. Contudo, é preciso tomar cuidado ao utilizá-las, para não estimular a criança de maneira excessiva ou em momentos em que esse estímulo não é necessário, como na hora de dormir ou relaxar.

“Cores primárias ou muito vivas podem criar um ambiente não muito relaxante. Talvez seja melhor reservar esses tons para uma brinquedoteca ou espaço de atividades fora do quarto”, avalia a designer de interiores Mimy Anselmo.

Tons claros

O uso de tons claros no quarto infantil pode ser uma boa opção. “A minha sugestão é cores que não sejam tão estimulantes, tonalidades mais claras, mais amenas”, aconselha a arquiteta e urbanista Marina Belotto. Segundo ela, não importa muito se a cor é quente ou fria, desde que seja em um tom claro.

Cor em outros elementos

Mimy Anselmo sugere utilizar “tons como verdes esmaecidos, rosa antigo claro, nude e azul claro, sempre um pouco esmaecido”. Assim, é possível acrescentar outros elementos com cores no quarto, como “estampas divertidas ou românticas, madeiras para aquecer, quadros e brinquedinhos”.