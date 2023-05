Emílio Surita passa por cirurgia após diagnóstico de câncer

O apresentador Emílio Surita foi diagnosticado com um câncer no intestino e está internado em um hospital de São Paulo para tratamento. As informações foram divulgadas na terça-feira, 16, pelo jornalista Léo Dias.

Emílio Surita estava afastado há dias do “Pânico”, programa da rádio Jovem Pan, no qual é apresentador, o que deu início às suspeitas do problema de saúde. O radialista realizou uma cirurgia de retirada do tumor e precisou passar uma semana internado na UTI.

Na manhã desta quarta-feira, 17, Emílio se pronunciou sobre o procedimento cirúrgico e informou que passa bem. “Estou bem, estou tranquilo. Vou fazer todo o tratamento, mas estou perfeito. Exames bons, graças a Deus e graças à equipe médica também.”, contou.



