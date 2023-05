4 receitas de bolos veganos deliciosos e práticos

É totalmente possível preparar bolos sem ingredientes de origem animal. As opções veganas são saborosas e não ficam nenhum pouco atrás dos bolos comuns, que levam leite e ovo na receita. Além disso, as receitas são fáceis de preparar. Por isso, confira algumas opções deliciosas e sem crueldade animal!

Bolo de laranja

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de trigo branca

1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral

3/4 de xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de suco de laranja

1/4 de xícara de chá de óleo vegetal

2 colheres de chá de raspas de laranja

1 1/2 colher de chá de fermento químico em pó

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Açúcar de confeiteiro para polvilhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o óleo vegetal, o suco e as raspas de laranja, o açúcar e as farinhas de trigo. Bata todos os ingredientes até obter uma massa uniforme. Adicione o fermento químico em pó e bata novamente para misturar. Disponha a massa sobre uma forma untada com o óleo de coco e enfarinhada com a farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme e polvilhe com açúcar de confeiteiro. Sirva em seguida.

Bolo de fubá com calda de goiabada

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de trigo

3/4 de xícara de chá de açúcar

1 pitada de sal

370 ml de leite vegetal

1/2 xícara de chá de óleo de coco

1 colher de sopa de vinagre de maçã

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 colher de sopa de erva-doce

2 xícaras de chá de fubá

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Calda

150 g de goiabada cortada em cubos

1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture todos os ingredientes secos, exceto o fermento químico e a erva-doce. Acrescente os ingredientes líquidos, exceto o vinagre de maçã, e misture bem. Em seguida, adicione o fermento químico e misture para incorporar. Junte o vinagre de maçã e a erva-doce e continue mexendo. Após, disponha a massa em uma forma untada com o óleo de coco e enfarinhada com a farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 50 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme e reserve.

Calda

Em uma panela, coloque a água e a goiabada e leve ao fogo baixo para cozinhar, mexendo até a goiabada derreter. Desligue o fogo, retire a calda da panela e despeje sobre o bolo. Sirva em seguida.