Veja como acertar na escolha dos móveis para o quarto

Os móveis são os itens importantes para o quarto. Afinal, boa parte do conforto e da comodidade está diretamente ligada a eles. Além disso, desempenham um papel fundamental na decoração, pois não apenas fornecem funcionalidade, mas também contribuem para o ambiente e o estilo geral do espaço. A escolha cuidadosa dos móveis certos pode transformar um quarto simples em um refúgio acolhedor e personalizado.

A seguir, confira como escolher e inserir o mobiliário no dormitório!

Escolha dos móveis

Para a montagem do quarto, uma dica importante é priorizar a escolha de alguns móveis. Para a arquiteta Júlia Guadix, tais mobílias são a cama, o guarda-roupa e as mesas de apoio laterais. A designer de interiores Larissa Santo acrescenta que a escolha desses itens também deve ser baseada no espaço disponível no dormitório.

Disposição dos móveis

Não basta apenas escolher os móveis certos para o quarto, também é preciso saber posicioná-los. “Cada ambiente é único e deve ter sua disposição pensada dessa forma também. O ideal é que a cama fique de frente para a porta e que não esteja encostada na parede, onde passam tubulações de água. De resto, é só usar a criatividade”, indica Larissa Santo.

Cama ideal

Conforto e funcionalidade são características que devem pautar a escolha da cama. Afinal, ela é o principal elemento de um dormitório. “Para fazer essa escolha, devemos considerar ergonomia geral, altura final, comprimento x largura, além dos materiais e [d]a segurança do design. É preciso que haja uma circulação de, no mínimo, 60 cm entre a cama e qualquer outra peça ou parede”, explica Júlia Guadix.

Conforto deve ser prioridade na escolha da cama (Imagem: Elena Valebnaya | Shutterstock)

Cabeceira de cama

A cabeceira da cama é um elemento que pode ajudar a potencializar a decoração do quarto. Por isso, antes de escolhê-la, Júlia Guadix explica que é preciso saber a dimensão da cama. Depois, deve-se optar pelo modelo que harmonize com as cores e com o estilo do dormitório.

Mesa de cabeceira deve combinar com os móveis do quarto (Imagem: TabitaZn | Shutterstock)

Mesa de cabeceira

A mesa de cabeceira é um item importante para a decoração e a organização do quarto. Contudo, é preciso ficar atento à escolha da peça, a fim de que ela não destoe do restante da mobília e não prejudique a circulação no espaço.

“Primeiro, deve-se anotar o espaço que sobrou nas laterais da cama e descontar 5 cm. Após isso, é preciso decidir se precisará de gavetas ou não, e aí escolher o modelo que mais agrada”, orienta Larissa Santo.

Por último, dependendo do gosto do morador e do estilo do quarto, a designer de interiores sugere que a mesa de cabeceira seja de um modelo reto, que não apresente características de época e que possua uma tonalidade neutra.

