5 receitas fáceis para o almoço de Dia das Mães

O Dia das Mães é uma data muito especial para homenagear a mulher mais importante de nossa vida. Nesse sentido, uma das melhores formas de demonstrar todo amor e carinho nesta data é preparando uma refeição deliciosa para elas. Pensando nisso, separamos cinco receitas simples e saborosas para o almoço. Confira!

Em uma tigela média, coloque o camarão, o suco de limão, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Misture e reserve. Em uma panela média, aqueça 1 colher de sopa de manteiga em fogo médio. Junte a cebola e o camarão. Refogue por 5 minutos ou até o camarão ficar macio. Reserve. Cozinhe o macarrão, conforme instruções da embalagem. Escorra o macarrão e misture com o restante da manteiga. Coloque em uma travessa, misture metade do camarão reservado, cubra com o restante e sirva em seguida.

Dica: prefira utilizar camarão fresco; e você pode polvilhar 1 colher de chá de alecrim fresco picado.

Em uma panela média, aqueça a manteiga em fogo médio e doure o alho. Coloque o arroz, o amendoim e refogue por 1 minuto. Junte o sal, a água fervente e cozinhe, em fogo médio, por 10 minutos, com a panela parcialmente tampada. Abaixe o fogo e cozinhe por mais 5 minutos ou até secar o líquido. Reserve por 5 minutos. Misture a rúcula e sirva a seguir.

Em uma panela média, aqueça o óleo em fogo médio. Doure a cebola e o frango. Junte o sal e meia xícara de chá de água. Cozinhe em fogo médio por 10 minutos. Reserve. Bata no liquidificador o restante da água, o pimentão e o tomate até obter uma consistência homogênea. Junte ao frango reservado e cozinhe em fogo médio por 15 minutos ou até o frango ficar macio e o molho encorpado. Acrescente a maionese, misture e aqueça em fogo médio. Coloque em uma travessa e sirva com arroz branco.

Dica: antes de picar o pimentão, retire o miolo e a fibra branca que se encontra na parte interna do legume.

Batata gratinada (Imagem: from my point of view | Shutterstock)

Ingredientes

1 kg de batata descascada e cortada em rodelas

250 g de creme de leite

200 ml de requeijão cremoso

1/2 xícara de chá de leite

3 colheres de sopa de manteiga

1/2 xícara de chá de salsinha picada

Sal e orégano a gosto

300 g de queijo muçarela

Água

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água e leve ao fogo médio até amolecer levemente. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione o requeijão, o leite e o creme de leite e misture bem. Tempere com sal, orégano e salsinha. Reserve.

Unte uma assadeira com manteiga e faça uma camada com as batatas, disponha o creme sobre elas e espalhe. Repita o processo até preencher toda a assadeira e finalize com as batatas. Após, cubra com o queijo muçarela e leve ao forno preaquecido à temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com coentro ou alecrim.

Bife acebolado com molho dourado

Ingredientes

1/2 kg de alcatra cortada em bifes médios

1 pitada de sal

1 colher de sopa de óleo

1 cebola cortada em fatias finas

1/2 xícara de chá de água fervente

4 colheres de sopa de maionese

Modo de preparo

Em uma tigela média, junte a carne e misture o sal. Reserve. Em uma frigideira média, aqueça o óleo em fogo médio. Doure a cebola, mexendo sempre. Retire e coloque em uma travessa. Reserve. Na mesma frigideira, frite a carne por 3 minutos de cada lado. Acrescente a água e continue fritando em fogo baixo, virando sempre até o ponto desejado. Retire e coloque em uma travessa. Cubra para não esfriar e reserve.

Na mesma frigideira, acrescente a maionese ao restante do molho do cozimento da carne e aqueça, mexendo sempre até obter uma consistência cremosa. Cubra a carne reservada com o molho e finalize com as cebolas douradas. Sirva em seguida.