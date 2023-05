A família desempenha um papel fundamental em nossas vidas, sendo fonte de amor, apoio e conexão emocional. Ao longo dos anos, o cinema tem explorado de forma sensível, engraçada e cativante a importância desse elo. As histórias que retratam os desafios, as alegrias e os laços que unem familiares, nos convidam a refletir sobre nossas próprias experiências.

Por isso, reúna todo mundo e embarque em uma jornada cinematográfica com 5 filmes que falam sobre a importância da família. São títulos que combinam doses de emoção, humor e inspiração, capazes de tocar corações e nos fazer refletir sobre a importância desses laços.

Longa recebeu seis indicações ao Oscar (Imagem: Reprodução Digital | Lion Gate)

Este drama sensível retrata a luta de um homem idoso, Anthony (Anthony Hopkins), contra a demência e as consequências que isso tem para sua filha, Anne (Olivia Colman). O filme aborda a importância do cuidado familiar e do amor incondicional diante dos desafios impostos pela deterioração da saúde mental, destacando a importância de manter os laços familiares mesmo em tempos difíceis. Anthony Hopkins se tornou o ator mais velho a ganhar um Oscar pelo filme, aos 83 anos

Onde assistir: Netflix.

2. Boyhood: Da Infância à Juventude

Garoto teve sua vida documentada em filme (Imagem: Reprodução Digital | Netflix) Este filme único e aclamado segue a vida de um garoto chamado Mason, desde a infância até a juventude, ao longo de um período de 12 anos. O longa explora as dinâmicas familiares, as relações entre pais e filhos, e como os momentos cotidianos moldam a vida de uma pessoa. Ele destaca a importância do apoio e da presença dos pais na vida de uma criança, mesmo quando a família passa por desafios e mudanças ao longo do tempo. Onde assistir: Netflix. 3. Meu Malvado Favorito Filme demonstra importância da adoção (Imagem: Reprodução Digital | Pixar) Esta animação conta a história de Gru, um supervilão que planeja roubar a Lua, mas acaba adotando três adoráveis meninas órfãs. Conforme ele se vê cada vez mais envolvido na vida das garotas, descobre o verdadeiro significado da família e a transformação que o amor e o cuidado podem trazer. O filme enfatiza a importância do afeto, da conexão emocional e do apoio mútuo na formação de vínculos familiares fortes e duradouros. Onde assistir: Netflix. 4. Coco: Viva! A Vida é uma festa! Coco inspira as crianças a valorizarem a família (Imagem: Reprodução Digital | Pixar) Nesta animação da Pixar, Miguel, um garoto apaixonado por música, embarca em uma jornada emocionante durante o Dia dos Mortos, no México, para descobrir a verdade sobre sua família. O filme aborda a importância de honrar as tradições familiares, a lembrança dos entes queridos que já se foram e a conexão entre as gerações. “Coco” destaca a ideia de que a família é uma parte essencial de nossa identidade e que suas histórias e memórias moldam quem somos. Onde assistir: Disney+. 5. Doze é Demais Filme recebeu mais duas sequências (Imagem: Reprodução Digital | 20th Century Fox Film) A comédia de 2003 conta a história dos Baker, um casal com 12 filhos, que enfrenta uma série de desafios enquanto tenta equilibrar suas carreiras profissionais com a vida agitada de criar uma família tão grande. Quando o marido, interpretado por Steve Martin, recebe uma oportunidade de emprego que requer a mudança de toda a família para uma nova cidade, eles precisam lidar com a adaptação a um novo ambiente, ao mesmo tempo em que enfrentam os desafios diários de criar filhos em diferentes estágios da vida. Onde assistir: Disney+ e YouTube. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente