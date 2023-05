10 pontos turísticos para visitar em Toulouse

Localizada no sul da França, a pouco mais de 600 km de Paris, Toulouse é a capital da região da Occitânia e a quarta maior região metropolitana do país. Erguida às margens do Rio Garonne, ligado ao mar Mediterrâneo pelo canal Midi, a cidade fica próxima da fronteira com a Espanha. É considerada o centro da indústria aeroespacial europeia e abriga uma das fábricas da gigante Airbus.

Costumo dizer que a melhor maneira de se conhecer uma região é caminhando, acho uma delícia andar por ruas charmosas, entrar em contato com a vida dos locais e passar por lugares que não veríamos dentro de um carro. Além, é claro, dos benefícios que a caminhada traz à saúde.

Ao viajar, comece andando pelos arredores de onde está hospedado e vá um pouco mais longe a cada dia, fazendo novas descobertas; e, definitivamente, Toulouse é ótima para ser explorada a pé ou de bicicleta.

Conhecida como “a Cidade Rosa” (la ville Rose), em função das construções feitas com tijolos de terracota que imprimem um tom rosado aos edifícios, essa característica é levada a sério por lá. Caminhar por suas ruas é passear pela história, descobrindo monumentos arquitetônicos, belos parques e praças. Reserve pelo menos dois dias para desvendar as belezas dessa cidade.

Toulouse é plana e os principais pontos turísticos estão na região central, por isso circular a pé ou de bicicleta é muito agradável e não exige preparo físico. Há inúmeras ciclovias e terminais de aluguel de bike espalhados por diferentes bairros. Não pense que Toulouse é pequenininha. É uma cidade de médio porte e tem duas linhas de metrô, que cobrem 28 km. Então, se cansar de andar ou quiser ir mais rápido de um lugar a outro, pegue o metrô. A linha A liga as estações Basso-Cambo e Balma-Gramont, e a linha B vai da estação de Borderouge até Ramonville-Saint-Agne.

Considerada a alma da cidade. Um lugar amplo, aberto, com desenhos da cruz occitana no chão, obrigatório para quem passa por Toulouse. A cruz de 12 ramos, também conhecida por cruz de Calquier, cruz de Languedoc e cruz de Toulouse, é o símbolo da região. Nessa praça, está a prefeitura, ocupando o belíssimo prédio conhecido por Capitólio, que abriga também o Théâtre du Capitole, um dos mais conceituados teatros de ópera da França, e Salle des Illustres, um lindo museu do século 19 decorado por artistas locais.

As visitas ao interior do prédio são gratuitas e permitidas em horários predeterminados. Ao redor da praça, há tudo que podemos imaginar: lojas, museus, cafés e restaurantes. É ali que os Toulousains e os visitantes se encontram, durante o dia e a noite, um verdadeiro lugar para ver e ser visto.

No número 5 da Praça do Capitólio, está este espaço que conserva a elegância e a suntuosidade desde 1843. Oferece do café da manhã ao jantar, com um cardápio bem variado e serviço excelente. Se não tiver tempo para uma refeição, entre e tome um café, pois o lugar vale muito a pena.

Estrutura Couvent de Jacobins é considerada joia medieval (Imagem: curtoicurto | ShutterStock)

3. Couvent de Jacobins

Perto da Praça do Capitólio, é uma joia medieval que atrai mais de 350 mil visitantes por ano. Construído entre 1230 e 1350, sua arquitetura está de acordo com as regras de pobreza e missões de pregação decretadas por Dominique, fundador da Ordem dos Pregadores. É neste convento que se encontram as relíquias de São Tomás de Aquino. O Papaurbanovas entregou para que fossem veneradas na cidade onde nasceram os dominicanos. É bem interessante.

4. Rue Saint-Rome

Centro comercial, no coração do bairro Capitólio. Uma rua só para pedestres, que liga vários pontos da cidade, com lojas diversificadas que vão de chocolates a calçados. Ideal para caminhar com calma, observando os detalhes arquitetônicos dos edifícios, e para fazer uma refeição entre uma compra e outra, pois, além das lojas superdescoladas, há vários restaurantes.

5. Basílica de Saint-Sernin de Toulouse

Um dos mais importantes pontos turísticos de Toulouse. É a maior igreja românica conservada na Europa e parte do Patrimônio Mundial da UNESCO. Fica no mesmo lugar de uma antiga basílica do século 4, que abrigava o corpo de São Saturnino, primeiro bispo de Toulouse. Na Idade Média, recebia muitos peregrinos.

A basílica guarda inúmeras relíquias desde a construção da igreja no século 11. Estão ali, também, os restos de vários apóstolos, entre eles São Judas, Santo Estêvão e Santa Teresadelisieux. A Basílica de Saint-Sernin de Toulouse é uma parada importante para cristãos e peregrinos do Caminho de Santiago de Compostela.

6. Les Caves de la Maréchale

Um restaurante gourmet e cheio de história. Fica no centro de Toulouse, numa construção medieval, onde funcionou um antigo mosteiro. A partir da tradicional cozinha francesa, a equipe desenvolve novos pratos e a carta de vinhos é bem diversificada, para acompanhar cada refeição com o devido requinte. Se quiser uma experiência ainda mais diferenciada, reserve um lugar no andar inferior, que é uma cave.

7. Canal do Midi & Rio Garonne

Classificado pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade, é o mais antigo canal marítimo da Europa ainda em funcionamento. Ao longo dele, encontram-se verdadeiras obras de arte, entre pontes, eclusas e aquedutos. Por lá, pode-se navegar entre Sète, no mar Mediterrâneo, e o Rio Garonne, que por sinal é uma das mais belas atrações da cidade, com suas pontes magníficas e um espetacular pôr do sol. As águas são limpas e suas margens são convidativas para relaxar, fazer um piquenique ou admirar suas pontes. O Garonne tem a nascente na Espanha, mas é na França que fica a maior parte de sua extensão.

8. L’Alimentation

É um simpático e moderno restaurante que tem tapas como carro-chefe, mas também é possível almoçar, degustar um vinho ou mesmo participar de workshops. São 3 endereços, todos bem descontraídos: 3 bis rue Maurice Fonvieille / 88 rue Galilée / 24 place de la bourse.