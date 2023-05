4 filmes de comédia sobre mães brasileiras

A história, que contém 3 filmes, é baseada em uma peça teatral criada por Paulo Gustavo. Inspirado na própria mãe – Dona Déa -, o ator criou Dona Hermínia, uma mãe solo que luta diariamente para garantir o bem-estar de seus filhos. Ela é engraçada, carinhosa e protetora, mas também é firme quando precisa impor limites e ensina os dois filhos a enfrentar os desafios da vida com determinação e bom-humor. O filme foi um grande sucesso de público, inclusive, um dos mais vistos da história do cinema brasileiro.

Onde assistir: Netflix, Telecine Play, Globoplay e NOW.

O filme é inspirado na obra de Martha Medeiros (Imagem: Reprodução Digital | Downtown Filmes)

Inspirado na obra de Martha Medeiros, Divã apresenta como a relação mãe e filha pode ser complexa e, ao mesmo tempo, importante na vida de uma mulher. A personagem Mercedes (Lilia Cabral) é uma mãe que se preocupa com a filha e tenta ajudá-la em todas as situações. Contudo, ela também tem suas próprias questões a serem resolvidas, como a crise em seu casamento e a busca pelo autoconhecimento.

O filme destaca a importância da mãe como referência na vida de uma filha, mostrando que é possível encontrar o equilíbrio entre ser mãe e ser mulher. O longa rendeu o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro de melhor atriz para Lilia Cabral.

Onde assistir: Globoplay.

3. Se Eu Fosse Você

A história de “Se Eu Fosse Você” rendeu três filmes (Imagem: Reprodução Digital | Globo Filmes)

Se Eu Fosse Você é um filme de grande sucesso no Brasil, foi lançado em 2006 e teve duas sequências em 2009 e 2015. Estrelado por Tony Ramos e Glória Pires, o longa conta a história de um casal que, misteriosamente, troca de corpos e precisa aprender a lidar com as novas identidades. Durante essa jornada, os personagens descobrem que a cumplicidade e o companheirismo são fundamentais para superar as dificuldades.

Helena é uma mãe dedicada que, mesmo diante de todas as mudanças, continua a apoiar sua família. O filme destaca a importância da mãe como figura de apoio e companheira de seus filhos, mostrando que uma presença maternal pode ser uma grande aliada na busca pela felicidade.

Onde assistir: Prime Video e YouTube.

4. Fala Sério, Mãe