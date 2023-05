4 receitas de sucos detox para ajudar a eliminar peso

A detoxificação é um processo natural do corpo humano. Por meio de órgãos como o fígado, os rins e os intestinos, ocorre a eliminação de produtos tóxicos do organismo pelo suor, pela urina e pelas fezes. Os sucos detox, por exemplo, podem contribuir positivamente para esse processo. Por isso, selecionamos 4 receitas para você inserir na rotina. Assim, além de ajudar a detoxificar o corpo, você também aumenta o consumo de frutas e hortaliças.

Lave o tomate, a cenoura e a couve-manteiga em água corrente. Corte o tomate e a cenoura em rodelas e pique a couve-manteiga. Coloque os ingredientes cortados no liquidificador, acrescente o suco de limão, a água gelada e bata por 3 minutos. Coe, coloque o gelo e sirva.

Suco de melancia com morango (Imagem: Rawpixel.com | Shutterstock)

Suco de melancia com morango

Ingredientes

1 fatia de melancia

1 pitada de canela

1 xícara de chá de morangos

150 ml de água gelada

Modo de preparo

Lave os morangos em água corrente. Corte os morangos em rodelas e a melancia em fatias. Coloque as frutas no liquidificador com a canela e a água gelada. Bata por 2 minutos, coe e sirva em seguida.

Suco de abacaxi e erva-doce

Ingredientes

1/2 cenoura

1 maçã

1/2 pepino

1 colher de sopa de semente de chia

200 ml de água de coco gelada

1 folha de couve-manteiga

Hortelã a gosto

Modo de preparo

Lave a cenoura, a maçã e o pepino em água corrente. Corte a cenoura, a maçã e o pepino em cubos e pique a couve-manteiga. Coloque os ingredientes cortados no liquidificador. Acrescente a semente de chia, a água de coco e a hortelã e bata por 3 minutos. Coe e sirva.

Suco de couve, limão e pepino

Ingredientes

1 folha de couve-manteiga

1/2 xícara de chá de suco de limão

de limão 1/3 de pepino com casca

1 maçã vermelha com casca e sem sementes

150 ml de água de coco

Modo de preparo

Lave bem a couve, o pepino e a maçã em água corrente. Em seguida, corte o pepino e a maçã em cubos e pique a couve-manteiga. Coloque os ingredientes cortados no liquidificador, adicione o suco de limão e a água de coco e bata por 2 minutos. Depois, coe e sirva.