5 receitas para ajudar a aumentar a massa muscular

A alimentação é um fator fundamental para quem busca aumentar a massa muscular. Além do treino adequado, o consumo de alimentos ricos em proteínas e nutrientes essenciais para o desenvolvimento dos músculos é essencial para obter bons resultados.

“A refeição deve conter nutrientes que garantam o fornecimento adequado de energia, para aumentar a força e a resistência muscular, evitando o catabolismo proteico, saciando a fome e prevenindo a hipoglicemia durante o treino”, explica a nutricionista Emanuelle Esteves.

Pensando nisso, confira 5 receitas deliciosas e fáceis de fazer que vão ajudar no processo de ganho de massa muscular. Com ingredientes nutritivos e preparo simples, essas receitas são ideais para quem quer se alimentar de forma saudável e gostosa, sem abrir mão dos objetivos!

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Crepioca nutritiva

Ingredientes

1 ovo

1 clara

1 colher de sopa de água

2 colheres de sopa de polvilho doce

1 colher de sopa de polvilho azedo

1 colher de sopa de requeijão light

1 pitada de sal

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma massa homogênea. Em seguida, despeje a mistura em uma frigideira antiaderente e deixe cozinhar em fogo baixo até que a massa se solte do fundo. Vire a massa do outro lado e deixe dourar. Retire do fogo e sirva em seguida.

Panqueca de banana com pasta de amendoim

Ingredientes

1 banana

2 ovos

2 colheres de sopa de pasta de amendoim

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma massa homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente e adicione um fio de azeite. Reduza o fogo, coloque a massa na frigideir e tampe por alguns segundos. Quando a massa começar a formar pequenos buracos, vire-a. Assim que estiver dourada, retire da frigideira e sirva.