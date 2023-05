5 saladas funcionais para auxiliar na dieta

A salada é um prato perfeito para incrementar as refeições e repor as vitaminas e nutrientes que faltam no organismo. Simples e fácil de fazer, ela pode ser combinada com frutas, legumes e sementes ricas em minerais e fibras. Além disso, ajuda a saciar a fome e favorece o humor e a disposição. A seguir, confira 5 receitas de saladas diferentes para você experimentar!

Salada

Molho

Em um recipiente, coloque o pepino, o queijo branco, as folhas de hortelã, as amêndoas e os morangos e misture bem. Reserve. Em outro recipiente, coloque o azeite, o vinagre, o mel e o sal e misture bem. Despeje o molho sobre a salada, mexa para incorporar com os demais ingredientes e sirva em seguida.

Em um recipiente, coloque a alface, a cenoura, a beterraba, os tomates e o brócolis e misture bem. Reserve. Em outro recipiente, coloque o vinagre de maçã, o azeite, as sementes de chia e o sal e mexa bem. Despeje a mistura sobre a salada e, com a ajuda de um garfo, misture até incorporar com os demais ingredientes. Sirva em seguida.

Em um recipiente, coloque as fatias de pera, cubra com água, coloque o suco de limão e a canela em pó e deixe descansar por 2 minutos. Escorra a água e reserve. Em outro recipiente, coloque a ricota, o tomate e o sal e misture bem. Após, em um prato, disponha as folhas de espinafre, adicione as fatias de pera e finalize com a ricota. Sirva em seguida.

Salada de berinjela com queijo e tomate (Imagem: Timolina | Shutterstock)

Salada de berinjela com queijo e tomate

Ingredientes

Salada

1 berinjela cortada em rodelas

2 tomates cortados em rodelas

100 g de queijo branco cortado em fatias

cortado em fatias 1 xícara de chá de folhas de manjericão

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Água

Molho

2 dentes de alho descascados e picados

6 colheres de sopa de azeite

Orégano a gosto

Modo de preparo

Salada

Em um recipiente, coloque as rodelas de berinjela, cubra com água e deixe de molho por 6 horas. Após, escorra a água e tempere a berinjela com sal. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer, adicione as rodelas de berinjela e doure os dois lados. Desligue o fogo e reserve.

Molho

Em um recipiente, coloque o alho, o azeite e o orégano e misture bem. Cubra com um plástico filme e deixe descansar por 10 minutos. Enquanto isso, em um prato, disponha as rodelas de tomate, cubra com as rodelas de berinjela e queijo branco e finalize com as folhas de manjericão. Depois, regue com o molho e sirva em seguida.

Salada de abobrinha com abacaxi

Ingredientes

1 abobrinha descascada e ralada

descascada e ralada 1 cenoura descascada e ralada

1 ramo de alface higienizado e picado

1 xícara de chá de folhas de manjericão

1 xícara de chá de folhas de rúcula

1 cebola roxa descascada e picada

1 fatia de abacaxi cortada em cubos

Suco de 1 limão

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a alface, a cebola e o abacaxi e misture bem. Adicione a abobrinha, a cenoura, as folhas de manjericão e as folhas de rúcula e mexa novamente para incorporar. Tempere com sal e suco de limão e sirva em seguida.