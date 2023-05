4 receitas saudáveis e saborosas para diabéticos

O diabetes é caracterizado pelo aumento dos níveis de açúcar no sangue, causado porque o pâncreas não consegue produzir os níveis necessários de insulina. É uma doença que pode ser genética ou desenvolvida no decorrer dos anos, por falta de alimentação saudável e por sedentarismo. Nesse contexto, separamos algumas receitas para te ajudar a ter uma refeição mais saudável e saborosa. Veja!

Pimentão recheado

Ingredientes

1 pimentão verde

1 pimentão amarelo

1 pimentão vermelho

1 colher de sopa de azeite

250 g de carne magra moída

1 cebola ralada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 tomate picado

1/2 abobrinha descascada e cortada em cubos

Sal, azeite e cheiro-verde a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em água corrente, lave os pimentões, escorra e corte a parte superior deles. Retire todas as sementes e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a carne e refogue até secar a água liberada por ela. Junte o tomate e a abobrinha e mexa bem. Tempere com sal e polvilhe com cheiro-verde.

Após, com a ajuda de uma colher, recheie os pimentões com a carne, apertando bem para não sobrar espaço. Disponha os pimentões recheados sobre uma forma untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 200º C por 20 minutos. Sirva em seguida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Quibe de forno de legumes

Ingredientes

200 g de trigo para quibe

1/2 abobrinha descascada e cortada em cubos

200 g de cenoura descascada, cozida e cortada em cubos

1 batata descascada, cozida e amassada

descascada, cozida e amassada 3 colheres de sopa de hortelã picada

3 colheres de sopa de cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

3 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Suco de 1 limão

Azeite a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o trigo para quibe, cubra com água, coloque sal e deixe de molho por 2 horas. Após, escorra a água, disponha o trigo em um recipiente e adicione a cenoura, a batata, a hortelã, o suco de limão, o cheiro-verde e misture bem. Reserve.

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o alho e doure. Junte abobrinha e refogue até ficar al dente. Após, junte a mistura ao quibe e misture bem. Unte uma forma com azeite, disponha o quibe e espalhe com a ajuda de uma colher. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Retire do forno e sirva em seguida.