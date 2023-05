5 flores para plantar no mês de maio

Maio é um mês perfeito para os amantes de jardinagem. Isso porque o clima ameno e a umidade, geralmente presentes nessa época do ano, criam condições ideais para o desenvolvimento de muitas espécies de flores, tornando o outono um momento perfeito para começar um jardim florido.

É importante lembrar que, para plantar, é necessário reservar um espaço adequado e com acesso ao sol, a fim de que o plantio receba a iluminação adequada. Além disso, use vasos que possuam boa drenagem, evitando o acúmulo de água. Por fim, mantenha sempre a terra bem nutrida.

E para quem está em dúvida sobre o que plantar neste período, a ISLA Sementes, empresa brasileira com um diversificado portfólio de sementes de hortaliças, flores, ervas, temperos e árvores nativas do Brasil, apresenta algumas dicas. Confira!

Opções de vegetais para plantar

Em todas as regiões do Brasil, acelga, agrião, aipo/salsão, alface, alho-poró, almeirão, beterraba, cebolinha, cenoura, chicória, couve-de-bruxelas, couve-chinesa, couve-manteiga, couve-rábano, ervilha, mostarda, nabo, rabanete, repolho, rúcula e salva são ótimas opções para serem plantadas.

Já em determinadas regiões, como no Norte, Nordeste, Centro-Oeste e norte de Minas Gerais, também é possível plantar abóbora, abobrinha, berinjela, coentro, feijão-vagem, jiló, maxixe, melancia, melão, pepino, pimenta, pimentão, quiabo e tomate.

Flores para o mês de maio

Para quem deseja trazer mais cor, perfume e beleza, que tal plantar flores e dar um toque mais alegre ao lar? Abaixo, veja cinco opções que podem ser plantadas em todas as regiões do país durante o mês de maio.

1. Lavatera

Perfeita para jardins e com um ciclo de verão de 90 dias, a lavatera é uma flor considerada grande e aberta; suas pétalas têm cores marcantes variando entre branco e rosa, e seu centro é amarelo-escuro. Seu tamanho pode variar de 80 a 120 cm, e ela pode ser plantada em todas as regiões do país, sendo necessário apenas consultar a época adequada para plantio em cada local.

2. Phlox

A phlox é um tipo de flor que, além de atrair borboletas, é uma ótima opção para bordaduras, canteiros, vasos e arranjos, por ser extremamente florífera. Ela possui um ciclo de verão de 60 dias e de inverno de 90 dias. No formato de pequenos buquês, suas flores são de coloração branca, roxa, vermelha ou rosa.

3. Salvia splendens

Com boa tolerância ao frio, a Salvia splendens é uma planta perene e florífera muito cultivada em vasos, jardineiras e para compor maciços e bordaduras de jardim. Suas pétalas de cor vermelho intenso atraem beija-flores e borboletas, sendo uma ótima opção para épocas de primavera. Seu ciclo de verão dura em média 90 dias e, de inverno, 120 dias.