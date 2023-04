4 elementos para deixar a decoração da sua sala de estar incrível

Para que a sala de estar fique confortável e com a decoração harmoniosa, é preciso investir nos elementos corretos, o que inclui paleta de cores, iluminação, objetos decorativos e plantas. A seguir, confira as dicas para acertar nessas escolhas!

Paleta de cores

Um dos pontos mais importantes na decoração da sala de estar é a escolha assertiva da paleta de cores. Afinal, o uso correto das tonalidades pode realçar as características do ambiente. Todavia, não há uma regra específica para o uso das tonalidades. Contudo, a arquiteta Ingrid Souza recomenda trabalhar com o contraste de cor. “Quando as cores estão mais fortes nas paredes, utilizamos tons mais neutros nas mobílias e nos itens decorativos. Quando as cores estão mais neutras nas paredes, podemos utilizar tons mais fortes para pontuar a decoração”, indica.