Gratuito: Porto Iracema abre inscrições para Curso Técnico em Dança

A escola Porto Iracema das Artes abre inscrições para a oitava turma do Curso Técnico em Dança. A formação oferece 30 vagas e tem duração de aproximadamente dois anos. As vagas são direcionadas para pessoas com experiência em qualquer linguagem da dança. As inscrições seguem abertas até o dia 7 de maio.

Para participar do processo seletivo é necessário comprovar a experiência em alguma linguagem da dança. O interessado deve ter a partir de 16 anos e ter concluído ou estar cursando o segundo ano do ensino médio. O curso exige ainda disponibilidade de segunda a sexta, das 8h30min às 12h30min.

Processo seletivo

Antes da finalização das inscrições, no dia 17 abril, a coordenação se disponibiliza para tirar dúvidas relacionadas à seleção. Serão dois horários: das 10h às 12 horas e 14h às 16 horas.

A primeira etapa do processo seletivo acontece por meio de uma aula com elementos de técnica clássica, moderna e de composição e improvisação contemporâneas. Na última fase, o candidato deve fazer uma apresentação de no máximo três minutos e passa também por uma entrevista individual.

Os detalhes da inscrição e do processo seletivo podem ser conferidos clicando aqui.

Sobre o curso

O curso que completa 18 anos em 2023 tem como foco fornecer conhecimento técnico para a profissionalização de artistas. A carga horária total é de 1.500 horas/aula. São quatro módulos que incluem as disciplinas: Dança Clássica, Dança Contemporânea, Composição e Improvisação, Danças e Ancestralidades, Dança e Tecnologia, Dança e Acessibilidade, Elementos da Música, Histórias de Danças, Cinesiologia Aplicada à Dança, dentre outras.



Inscrições para 8ª turma do Curso Técnico em Dança



Onde: Porto Iracema das Artes (R. Dragão do Mar, 160 - Praia de Iracema)

Quando: até 7 de maio

Limite: 30 vagas

Onde: Inscrições online

Gratuito



