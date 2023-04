Harry Styles, Adele e mais cancelam ida à coroação de Charles III

Katy Perry, Lionel Ritchie e Andrea Bocelli encabeçam a lista de artistas que irão se apresentar no show da coroação de Charles III, que ocorrerá em Londres no mês de maio.

A informação foi anunciada nesta sexta-feira, 14, pela BBC, ao revelar os nomes das principais estrelas, no qual nenhuma delas é britânica.

O espetáculo eclético também contará com a presença da banda Take That e do compositor de música clássica Alexis Ffrench. É esperado um público de 20 mil pessoas no Castelo de Windsor, cerca de 40 km a oeste da capital da Inglaterra, um dia após a coroação de 6 de maio.

"O show celebrará um novo capítulo na história da nação, com temas de amor, respeito e otimismo, celebrando as quatro nações, suas comunidades e a Commonwealth", informou a BBC, que transmitirá o evento.

No entanto, grandes estrelas da música britânica, como Harry Styles, Elton John, Adele e Ed Sheeran não quiseram participar.

No ano passado, como motivo do 70º aniversário do reinado de Elizabeth II, bandas como Queen com Adam Lambert e Duran Duran, além de artistas como Alicia Keys e Rod Stewart se apresentaram no Palácio de Buckingham. Elton John gravou uma homenagem para a rainha.



