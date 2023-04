Violator volta a Fortaleza no sábado, 15, para show no Hard Noise

Os headbangers cearenses vão poder curtir, depois de quase 8 anos, o enérgico show da banda Violator que acontece neste sábado, 15, no Hard Noise Benfica, a partir das 20 horas. O show é uma produção da Underground Produções em parceria com a Estelita. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Sympla ou nas lojas Jazigo Distro, Planet CDs e Covil Rock Bar.

A passagem da banda por Fortaleza faz parte da turnê “Sudamerica Siempre Tour 2023”, que em sua primeira etapa passa ainda por Belo Horizonte, São Paulo, Recife, Natal, Brasília e Santiago (Chile). Em uma postagem no instagram oficial da banda, as datas da segunda parte da turnê devem ser anunciadas para o segundo semestre.

O Violator tem aproximadamente 20 anos de história e são bastante ativos politicamente. Eles, inclusive, participaram da festa de posse do presidente Lula, dia 1º de janeiro de 2023, em Brasília.

Com fama internacional, no Brasil, o Violator é considerado uma das maiores referências do old school thrash metal. O disco “Chemical Assault” (2006) comemorou 15 anos em 2021 e foi o grande divisor de águas da banda. “Ele é fruto de uma época de paixão e dedicação a um subgênero, em uma época que tínhamos que nos policiar para não colocar ‘Thrash!’ em todos os títulos do álbum. O disco reflete este espírito juvenil, e é nessa energia que ainda reside sua força”, comenta a banda em publicação no Instagram.

O Violator é formado por Pedro “Poney” Arcanjo (baixo e vocal), Pedro “Capaça” Augusto (guitarra), Márcio “Cambito” (guitarra) e David “Batera” Araya (bateria).

Junto a eles, as bandas cearenses Dead Enemy e Damn Youth se juntam ao evento para reforçar a noite do mais puro thrash metal old school nacional. A Damn Youth é da Caucaia, mas já ultrapassa as fronteiras do Ceará com diversos convites para tocar em todos os cantos do País. Já a Dead Enemy, apesar de nova na cena, tem surgido como uma grande promessa cearense do gênero com lançamentos que vão do EP à fita cassete.

Gustavo Queiroz escreve para o site Detector de Metal

Violator, Damn Youth e Dead Enemy



Quando: sábado, 15, às 20 horas

Onde: Hard Noise (Av. Carapinima 1884 - Benfica)

Quanto: a partir de R$ 40

Vendas online no site Sympla e presencial nas lojas Jazigo Distro (Rua Sen. Catunda, 29 - A - Benfica), Covil Rock Bar (Av. 13 de maio, 2382 - Benfica) e Planet CDs (Rua Senador Pompeu, 834 - Centro).

Mais informações: @underground_producoes_

