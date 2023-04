Nesta quinta-feira, 13, Fortaleza completa 297 anos com muita festa e animação. Com celebração marcada para acontecer no Aterrinho da Praia de Iracema, a festa de aniversário de Fortaleza contará com as cearenses Nayra Costa e Makem, além do alagoano Djavan.

Conhecida por proporcionar grandes comemorações públicas em diversos locais da Capital, seja em rádio, TV, cinema, plataformas digitais, casas de festas ou shows, algumas canções não saíram da playlist dos músicos e artistas cearenses.

Segundo levantamento do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), “Amor falso”, foi a música mais tocada nos shows em Fortaleza nos últimos cinco anos. A canção, de autoria de Felipe Enzo, Mc Rogerinho e Walber Cassio, é interpretada por Aldair Playboy e foi um dos maiores hits em 2018.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na voz de Leo Santana, “Várias novinhas descendo” conquista o segundo lugar. A música lançada em 2017 tem composição de Breno Casagrande, Rafinha Rsq e Samir Trindade.

Composta e interpretada pelos MCs Jhowzinho e Kadinho, “Agora vai sentar” alcançou o terceiro lugar na listagem. A coreografia da canção atualmente tem mais de 27 milhões de visualizações no canal do FitDance, um dos maiores programas de aula de dança do Youtube.

TOP 10 músicas mais tocadas em Fortaleza nos últimos 5 anos

1. Amor falso

Composição: Mc Rogerinho, Walber Cassio e Felipe Enzo

2. Várias novinhas descendo

Composição: Breno Casagrande, Rafinha Rsq e Samir Trindade

3. Agora vai sentar

Composição: Mc Jhowzinho e Mc Kadinho

4. Apelido carinhoso

Composição: Junior Angelim

5. Propaganda

Composição: Os Parazim, Henrique Casttro, Marcia Araujo e Diego Silveira

6. Atrasadinha

Composição: Diego Barão, Leo Brandão e Wynie Nogueira

7. Vai dar pt (original)

Composição: Mc Rahell

8. Largado às traças

Composição: Victor Hugo, Andre Vox e Philipe Pancadinha

9. Eva

Composição: Cartavetrata, Umberto Tozzi e Marcos Firelli

10. Notificação preferida

Composição: Os Parazim, Vine Show e Junior Gomes

10. Só quer vrau

Composição: Mc Mm, Dj Rd Da Nh e Fausto Amodei



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags