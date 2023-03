Com Patricya Travassos e Marcelo Faria, peça Duetos chega ao TJA

Em turnê aclamada por público, peça "Duetos", dirigida por Ernesto Piccolo, sobe ao palco do Theatro José de Alencar para debater os relacionamentos modernos

Retratando de forma cômica o mundo caótico dos relacionamentos modernos, “Duetos”, peça de Peter Quilter, dramaturgo do West End londrino e da Broadway, chega ao Theatro José de Alencar com quatro apresentações, entre os dias 24, sexta-feira, e 26, domingo, de março. Encenado em mais de 20 países e traduzida para 10 idiomas, o espetáculo recebe sua primeira montagem em Fortaleza, estrelada por Patricya Travassos e Marcelo Faria, sob a direção de Ernesto Piccolo.

“A peça, na sua essência, fala de solidão de uma forma muito divertida. Das relações mais diversas que o ser humano experimenta para tornar a solidão menos dolorosa. São os encontros às escuras; a secretária e o patrão que têm uma relação de amor em que só não se casam; o casal que vai separar, mas não consegue; e por fim a noiva que está casando pela 3ª vez, e dá tudo errado. É uma lente de aumento, uma sátira dessas situações“, conta Ernesto Piccolo em entrevista ao Vida&Arte.

Durante a conversa, questionado sobre a escolha do elenco, Ernesto não poupou elogios aos artistas da peça: “Patricya foi nossa primeira escolha! Eu, Sérgio, da produção, e Maurício, da direção, somos apaixonados por ela. Quanto ao ator, já foi mais difícil. Eu sempre dizendo o velho ditado ‘personagem tem endereço’ e o endereço não poderia ter sido melhor. Marcelo chegou chegando. Com gana, talento, vontade e pronto”, disse entusiasmado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Repercussão nacional

Com turnê nacional já assistida por mais de 32 mil pessoas, o espetáculo passou, com lotações esgotadas, por Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, São Paulo e Brasília. Uma das razões para a grande repercussão é a atuação de Patricya Travassos e Marcelo Faria que interpretam, cada um, quatro personagens dentro de diferentes relacionamentos.

“Este projeto por si só já é um desafio. Interpretar num mesmo espetáculo quatro personagens já é estimulante, mas não para por aí. São quatro histórias distintas com um mesmo enredo - encontros e desencontros, solidão e a busca pelo amor e por um companheiro ideal. Nos diverte tanto que, com certeza, divertirá quem estiver na plateia. Eu sempre adorei desafios, e o palco me desafia sempre”, comenta Marcelo.

"Encontro às Cegas", "Quase Casados", "Divórcio Amigável" e "Mais Uma Vez Noiva" são os temas que prometem levar a plateia aos risos. Para além da comédia, a atriz Patricya Travassos destaca a profundidade de "Duetos" e a necessidade que muitos sentiram de ir ao teatro após a pandemia. “Estamos chegando a lugares muito divertidos e, ao mesmo tempo, profundos. Apesar de engraçados, os personagens falam de emoções muito humanas. Foi e tem sido um presente após a pandemia. Precisamos rir, mais do que nunca. Precisamos ir ao teatro. A nossa classe foi muito prejudicada nesses últimos anos, então eu espero que seja um sucesso”, declara.

A artista ressalta ainda que, apesar de ser uma peça de origem inglesa, o humor tem fortes características brasileiras. “Você vai ver uma peça inglesa, mas não vai sentir isso, porque está cheio de piadas e coisas da nossa cultura. Me sinto feliz de termos feito uma adaptação que o público se identificou mais ainda. É muito legal termos a permissão de fazermos essas alterações, porque o humor é isso, ele é muito local e muito singular”.

Desafios e prêmios

Como parte do desafio de atuar em diferentes enredos, Patricya e Marcelo farão, às vistas do público, suas trocas de roupa nos camarins em cada lateral do palco. De acordo com a luz, estes camarins estarão ora visíveis, ora invisíveis.

Devido à grande produção, o espetáculo foi indicado e concorre, em categoria especial, ao Prêmio Prio de Humor, criado por Fábio Porchat, pelos figurinos de Claudio Tovar. "Duetos" ganhou, ainda, o selo de qualidade “O Teatro Me Representa”, com quatro indicações do crítico teatral Gilberto Bartholo nas categorias “Melhor Comédia”, “Direção”, “Atriz” e “Figurino”.

“Me sinto prestigiado por participar de projetos como este. Com um autor consagrado e com uma grande montagem brasileira. Ceará é o verso da comédia no Brasil e é sempre incrível encontrar o público daqui”, finaliza Marcelo.

Serviço:

Quando: de sexta-feira, 24, a domingo 26. Sexta, às 21 horas; sábado, sessão dupla às 18h e 21 horas; e domingo, às 19 horas

Onde: Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro)

Ingressos: R$120 (balcão, camarote, frisas e plateia) e R$50 (torrinha). Preços de inteira

Vendas e mais informações: site Sympla e site do espetáculo

Podcast Vida&Arte



O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags