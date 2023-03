Morre Telma Pacheco, escritora indígena de Itarema, no Ceará

Autora faleceu no último domingo, 19, aos 50 anos; a artista colecionou participações em eventos importantes da agenda cultural do Estado, como a Bienal do Livro

A escritora indígena Telma Pacheco, de 50 anos, faleceu neste domingo, 19. A artista foi parte do povo Tremembé de Almofala, com terra localizada no município de Itarema, e recebeu homenagem nas redes sociais da Secretaria de Cultura do Ceará (Secult-CE). A causa da morte não foi divulgada.

Além de escritora, Telma foi artesã, agricultora, contadora de histórias e mediadora de leitura. A artista colecionou participações em eventos importantes da agenda cultural do Estado, como a Bienal do Livro do Ceará, e em programações de equipamentos públicos.

Na obra “Raízes do meu ser: meu passado presente indígena”, a artista conta dos desafios e vivências de ser uma mulher indígena escritora. Já no seu mais recente trabalho, intitulado "O livro", teve como premissa promover o diálogo sobre a história dos povos indígenas do Ceará a partir de desenhos pintados pela própria autora.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A passagem foi lamentada por internautas. "Uma grande perda para nossa literatura e para a cultura dos povos tradicionais! Telma tão jovem já encantou-se... Meus sentimentos a família", escreveu a jornalista e pesquisadora Lílian Martins.

Já a internauta Maria Albuquerque ressaltou o legado deixado pela artista. "Sua presença física fará falta. Seus escritos permanecem e a memória das experiências partilhadas. Que seja acolhida por seus parentes encantados", comentou.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui