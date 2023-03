Jeremy Scott, diretor criativo da Moschino, irá deixar a marca

Nomeado diretor criativo da empresa no ano de 2013, Jeremy Scott encerrou parceria com a Moschino nesta segunda-feira, 20

Jeremy Scott, diretor criativo da marca de luxo italiana Moschino, está deixando a casa, depois de uma década no cargo. O anúncio do desligamento do estilista foi divulgado pela marca nesta segunda-feira, 20.

“Eu me diverti muito criando designs que viverão para sempre. Sou grato por todo amor e apoio que recebi durante a última década. Enquanto encerro este capítulo, estou cheio de animação e ansiedade! Mal posso esperar para compartilhar com vocês o que eu tenho guardado.”, compartilhou o designer em publicação no seu Instagram.

Nomeado diretor criativo da empresa no ano de 2013, o estadunidense afirmou que os dez anos foram "uma celebração incrível de criatividade e imaginação" e que estava "orgulhoso do legado" que está deixando para a grife de luxo.

"Scott escreveu um capítulo fundamental no legado da marca com seu estilo pop-camp corajoso e humor incisivo", elogia o comunicado da casa. Moschino foi fundada em 1983, por Franco Moschino. Até o momento, nem a Moschino, nem sua controladora, o Grupo Aeffe, anunciaram o nome que irá suceder Jeremy Scott.



