Steve Mackey, baixista da banda Pulp, morre aos 56 anos de idade

Steve Mackey, baixista da banda britânica Pulp, faleceu nesta quinta-feira, 2, aos 56 anos de idade. A informação foi confirmada por Katie Grand, esposa de Steve, em publicação nas redes sociais. A causa da morte do músico não foi divulgada.

"Após três meses no hospital, lutando com todas as suas forças e determinação, estamos chocados e arrasados por termos nos despedido de meu brilhante e lindo marido, Steve Mackey. Steve morreu hoje, uma perda que deixou eu, seu filho Marley, os pais Kath e Paul, a irmã Michelle e muitos amigos com o coração partido", escreveu Katie, em publicação no Instagram.

O perfil oficial da banda Pulp também se manifestou, confirmando o falecimento do membro: "Nosso querido amigo e baixista Steve Mackey faleceu esta manhã. Nossos pensamentos estão com sua família e entes queridos", escreveu acompanhado de uma foto de Steve durante a turnê da banda pela América do Sul em 2012.

"Tivemos um dia de folga e Steve sugeriu que fôssemos escalar os Andes. Então nós fizemos. E foi uma experiência completamente mágica. Steve fazia as coisas acontecerem. Em sua vida e na banda. E gostaríamos muito de pensar que ele está de volta àquelas montanhas agora, no próximo estágio de sua aventura. Boa viagem, Steve. Esperamos alcançá-lo um dia", completou.

Steve Mackey foi convidado a integrar a Pulp em 1989. O baixista participou da produção dos álbuns "His 'n' Hers" (1994) e "Different Class" (1995), que levaram a banda ao sucesso durante a Era de Ouro do pop britânico.

Em 2002, a banda entrou em pausa, retornando apenas em 2011 no qual fizeram uma turnê que durou dois anos. Nas apresentações mais recentes do Pulp, marcadas para acontecer este ano, Steve havia informado que acompanharia o grupo.



