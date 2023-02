Gratuito: Estação das Artes recebe festival focado em mulheres

Quarta edição do Barulhinho Delas acontece neste sábado, 25 de fevereiro, com agenda artística gratuita e participação de obras multilinguagens produzidas por mulheres

Voltando com sua quarta edição, o Festival Barulhinho Delas reunirá arte, artesanato, diversidade, empreendedorismo, sustentabilidade e protagonismo feminino em Fortaleza com programação que acontece neste sábado, 25. Desta vez, será a contemporaneidade da arte cearense que promete dar tom plural à programação do evento.

Com programação gratuita que acontecerá no Complexo Cultural Estação das Artes, o evento terá a presença da artista britânica Carrie Reichardt, shows de N.I.N.A., Clau Aniz, Marta Aurélia, Moon Kenzo, Berlim Tropical, discotecagem da DJ Angel, entre outras participações.

O festival também terá o eixo "Arte Delas", que traz intervenções ao vivo de diferentes linguagens artísticas. Entre elas, artes visuais pelas artistas Kaolin, Erica R., Camila Albuquerque, Ella Monstrava e Azuhli; maquiagem com Lí Coelho; arte circense com Anaya Okun e Mayara Maris e performances em dança com Eva Bessa e Larissa Ribeiro.

A artista Clapt Bloom, da banda Berlim Tropical, conversou com o Vida&Arte sobre a importância do Festival Barulhinho Delas, o qual já participou em outros anos. “Apesar da a gente ver muitas mulheres trabalhando com arte e cultura em Fortaleza, quando paramos pra olhar os line ups de festivais, ainda percebemos uma carência de ter mais mulheres. Não digo só em relação a musicistas, também falo de ver técnicas/engenheiras de som, produtoras, fotógrafas, cinegrafistas, entre outras atividades. Ainda há dificuldade de ver mulheres inseridas nesses espaços. É por isso que fico tão feliz de ver esse festival acontecendo”, afirma a cantora.

Para o show de sua banda, Berlim Tropical, a artista ressalta que haverá uma mistura de diferentes ritmos no palco no festival. “A gente procura misturar as nossas raízes com o que vem de fora, é o que aprendemos tendo nascido nessa cidade turística onde a gente entra em contato com tantas culturas o tempo todo. Para o show, é possível esperar muita música eletrônica, Pop com um toque Tropical, que a gente já vem fazendo há muitos anos”, conta.

Integrante pela primeira do elenco de artistas visuais do Festival Barulhinho Delas, Camila Albuquerque evidencia o papel do evento: “O espaço das artes tem sido mais inclusivo nos últimos anos para todes, mas ainda tem muitas barreiras e preconceitos que nem se percebem. Existem muitos festivais e oportunidades que se dizem abertas para todes, mas acabam por selecionar, majoritariamente, um tipo de artista que já domina a cena artística, principalmente homens cis gênero”.

“O Barulhinho Delas surge como uma espécie de espaço seguro para apresentarmos nosso trabalho e nos fortalecermos, nos lembrando que fazemos artes incríveis e que devemos ocupar os espaços sim, juntas e juntes. É um momento de trocas e de contato com as artistas da cidade, que às vezes não conhecemos porque não recebem o devido espaço e prestígio”, aponta Camila.

O evento tem cinco pilares em suas premissas: o compromisso com a igualdade de gênero, o meio ambiente, a formação para emancipação, a acessibilidade e a garantia dos direitos humanos em suas mais amplas concepções.

A coordenadora geral do evento, Nádia Sousa, destaca o papel do festival como ferramenta de inserção das mulheres em eventos culturais de Fortaleza: "Acreditamos que o acesso de mulheres à cena musical é ainda mais restrito. Um exemplo prático é fazer uma análise das atrações das últimas festas de réveillon das principais cidades do país para comprovar tal afirmação. Ainda predominam homens na programação. Quando buscamos profissionais que atuam nesses eventos a diferença é ainda maior na contratação de homens”.

“Nesse sentido, o Festival corre na contramão do que vem sendo realizado na cidade, garantindo contratação de até 90% da equipe de mulheres (cis, trans/travestis), proporcionando ainda uma programação diversa, com ações formativas, intervenções artísticas e feira de design somente com mulheres empreendedoras", enfatiza Nádia.

Uma das intenções do Festival Barulhinho Delas é ser um exemplo no que diz respeito à realização de um conjunto de ações voltadas para compensação ambiental visando a sustentabilidade, visando reduzir também as desigualdades sociais. Para isso, a iniciativa realiza parceria com a Casa Transformar e a Procuradoria Especial da Mulher.

Neste sábado, 25, as primeiras 500 pessoas que chegarem e levarem itens de higiene pessoal ou material de limpeza para doar para a Casa Transformar receberão o copo exclusivo do Barulhinho Delas. O brinde é uma estratégia para diminuir a quantidade de lixo no evento; todos os resíduos gerados no local serão destinados à reciclagem.



Confira programação completa:

14h30min às 15 horas: Show DJ Angel

Onde: Palco Diversidades



Onde: Palco Diversidades 14h30min às 20 horas: Feira Delas - Feira de Mulheres Designers do Ceará

Onde: Centro de Design do Ceará



Onde: Centro de Design do Ceará 15 horas às 17 horas: Arte Delas - Desenho ao vivo com Kaolin e Erica R.

Onde: Espaço Arte Delas



Onde: Espaço Arte Delas 15 horas às 15h40min: Show “Amarga”, com Moon Kenzo

Onde: Palco Barulhinho Delas



Onde: Palco Barulhinho Delas 15h40min às 16h40min: Performance "Disfagia de Suindara" de Georgia Vitrilis

Onde: Espaço Feira Delas



Onde: Espaço Feira Delas 15h40min às 16 horas: Show DJ Lara

Onde: Palco Diversidades



Onde: Palco Diversidades 16 horas às 18 horas: Arte Delas - Desenho ao vivo com Camila Albuquerque

Onde: Espaço Arte Delas



Onde: Espaço Arte Delas 16 horas às 19 horas: Foto Delas - Leve uma Lembrança do Festival



16 horas às 18 horas: Arte Delas - Intervenção em maquiagem com Lí Coelho

Onde: Espaço Feira Delas



Onde: Espaço Feira Delas 16 horas às 16h40min: Show "Tectônica" de Marta Aurélia com participação especial de Uirá dos Reis

Onde: Palco Barulhinho Delas



Onde: Palco Barulhinho Delas 16h40min às 17 horas: Intervenção Arte Circense com Anaya Okun e Mayara Maris

Onde: Palco Diversidades



Onde: Palco Diversidades 17h15min às 19h15min: Arte Delas - Desenho ao vivo com Ella Monstra e Azuhli

Onde: Espaço Arte Delas



Onde: Espaço Arte Delas 17 horas às 17h40min: Show Berlim Tropical

Onde: Palco Barulhinho Delas



Onde: Palco Barulhinho Delas 17h40 às 18 horas: Performance “Voa Vogue - Corpas Possíveis, corpos sensíveis" de Eva Bessa

Onde: Palco Diversidades



Onde: Palco Diversidades 18 horas às 19 horas: Show Clau Aniz toca “Filha de Mil Mulheres” com participação especial de Mulher Barbada

Onde: Palco Barulhinho Delas



Onde: Palco Barulhinho Delas 19 horas às 19h20min: Performance "Bença, Chica" de Larissa Ribeiro com presença especial de Maria Lúcia Ribeiro

Onde: Palco Diversidades



Onde: Palco Diversidades 19h20min às 20 horas: Show N.I.N.A.

Onde: Palco Barulhinho Delas

Festival Barulhinho Delas

Quando: sábado, 25 de fevereiro, a partir das 14h30

Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Gratuito

Mais informações: @barulhinhodelas e @mercuriogestaoeproducao



