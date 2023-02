Cantora e gamer Maellen lança forró sobre amor entre mulheres

A cantora e gamer Maellen, dona dos hits "Tô pra Putaria", "Festa de Verdade" e "Meu Estilo É Livre" lança nesta sexta-feira, 10, seu novo single, "Ô Linda". Lançada no período carnavalesco, pertence ao gênero forró eletrônico e a letra aborda a paixão de duas mulheres.

“Ô Linda / Tô amarradona, nem sei explicar/ Até ontem eu era solteira na pista / Não tava nem aí pensando em namorar”, canta Maellen. O clipe da música traz a cantora em um bar, acompanhada do barman, interpretado por Dalto Max, que também é produtor.

Escrita em parceria com a compositora Duda, a artista destaca o tom romântico do hit. "Ô Linda’ é uma música romântica e alegre que brinda o amor, seja ele qual for e como for”, diz Maellen sobre o lançamento. “Essa música nasceu da ideia da Duda, e foi num campo de composição que dei os toques finais para deixar com meu jeitinho”, finaliza.

Quem é Maellen?

Cantora, apresentadora e gamer, Maellen foi a primeira mulher a chegar na final da Pro-League Free Fire. O feito lhe rendeu visibilidade e a fez explorar outros ramos profissionais, como a música. Em 2021, assinou contrato com a Universal Music.

Seu estilo musical percorre gêneros com o trap, funk, rap e pop. Na curta carreira, já colaborou com MC Caverinha, Vulgo FK, PK e MC Sara e acumula, só no Spotify, mais de 1 milhão de plays, além de bater os 4 milhões de seguidores nas redes Tik Tok e Instagram.

Confira o clipe:



