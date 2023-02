Restaurantes participam de evento on-line do Mercado AlimentaCE

O Mercado AlimentaCE, situado no Complexo Estação das Artes, promove, a partir desta terça-feira, 7, lives com preparação de receitas dos restaurantes que integram o espaço

A partir desta terça-feira, 7, o Mercado AlimentaCE, localizado no Complexo Cultural Estação das Artes, irá transmitir ao vivo a preparação de refeições dos restaurantes que integram o equipamento.

Iniciando com a participação do Mormaço Bar, a live irá ocorrer no perfil do Instagram do Mercado AlimentaCE, e contará com a presença da chef Priscila Holanda, que irá preparar um dos pratos mais pedidos pelo público que frequenta a Estação das Artes.

Na transmissão on-line marcada para começar às 16 horas, Priscila vai fazer o Choripán, um sanduíche de linguiça que é temperado com chimichurri e salsa criolla.

Intitulada "Delícias do Mercado", a série de lives seguirá no dia 14, com participação do restaurante Pachamama, encerrando no dia 23, com o Muá Tuá Bar.

Mormaço Bar, Pachamama e Muá Tuá Bar, juntamente com o Sorvete da Reserva, Tacos Burguer e a Cozinha do Deyme tem ocupado temporariamente os espaços das Estação das Artes, levando diversas opções gastronômicas para o público que visita o local.

Live Delícias do Mercado

Quando: terça-feira, 7, às 16 horas

Com chef Priscila Holanda do Mormaço Bar

Onde: no Instagram @mercadoalimentace



