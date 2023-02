Morre ator Ilya São Paulo, de ‘Amor de Mãe’, aos 59 anos

O ator Ilya São Paulo faleceu nesta segunda-feira, 31, em sua residência no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo ator Anselmo Vasconcelos, em publicação divulgada no seu perfil do Facebook: “o ator Ilya São Paulo faleceu hoje. Foi meu aluno na Martins Penna onde conheceu a atriz Cláudia Provedel. Estou muito emocionado com tudo, com as histórias da vida e seus fins. É triste.”.

Na postagem, Anselmo detalhou que o Ilya esteve internado em um hospital do Rio de Janeiro para tratar de um ferimento, mas que já estava em casa quando foi encontrado morto pela esposa, Cláudia Provedel, na manhã desta segunda.

“Ele estava muito debilitado. Passou por uma longa internação no [hospital] Miguel Couto para tratar um grave ferimento no ombro. Estava em casa e foi encontrado hoje pela manhã em seu apartamento pela Cláudia, já falecido", escreveu Anselmo Vasconcelos.

Ilya São Paulo iniciou sua carreira no cinema, atuando em diversas produções nacionais, como: “O Amuleto de Ogum”, de 1974, “Policarpo Quaresma-Herói do Brasil”, em 1994, e “A Cartomante”, de 2004. Na televisão, iniciou na novela “Perigosas Peruas”, em 1992, alcançando o sucesso em 1995, quando protagonizou a novela “Irmãos Coragem”, da Rede Globo.

O ator também integrou no elenco das séries “Os Maias” (2001), “A Casa das Sete Mulheres” (2003), “Justiça” (2016) e “Onde Nascem os Fortes” (2018). Seu papel mais recente foi como o Juarez na novela “Amor de Mãe”, em 2020.

Ilya nasceu em 13 de setembro de 1963, em Feira de Santana, na Bahia. Filho do cineasta Olney São Paulo, Ilya era irmão do também ator Irving São Paulo, que faleceu em 2006, aos 41 anos de idade, após complicações de uma pancreatite.

