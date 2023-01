Banda da Guarda Municipal se apresenta nos terminais de Fortaleza

A partir desta quarta-feira, 1º de fevereiro, a Banda Integração Cidadã, da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), realiza apresentações gratuitas nos terminais de ônibus da Capital. Celebrando os dez anos da Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec), as apresentações serão embaladas com canções carnavalescas.

Formada por servidores da Guarda Municipal, a primeira performance está marcada para acontecer no Terminal de Messejana, nesta quarta-feira, 1º, a partir das 9 horas. Além do show musical, servidores da Coordenadoria de Mediação de Conflitos (Comed) estarão presentes no local realizando serviços de orientação, encaminhamento e mediação de conflitos para o público presente no local.

Fundada em 2017, sendo institucionalizada em outubro de 2022, a banda Integração Cidadã é composta por um contrabaixista, um tecladista, um guitarrista, um baterista e dois vocalistas que prometem animar o público passante nos terminais de Fortaleza com grandes sucessos do Carnaval, desde os clássicos e hits atuais.

Na sexta-feira, 3, a banda irá se apresentar no Terminal do Papicu, às 9 horas. Na próxima terça-feira, 7, a apresentação ocorrerá no Terminal do Conjunto Ceará, às 16 horas. Nos dias 9 e 10, nos terminais do Siqueira e Parangaba, respectivamente, também às 16 horas. Na semana seguinte, dia 14, a banda chega ao Terminal da Lagoa, às 9 horas, encerrando no dia 16, no Terminal do Antônio Bezerra, às 16 horas.

Carnaval com a Banda Integração Cidadã da GMF

Sexta-feira, 3, às 9 horas

Onde: Terminal do Papicu

Onde: Terminal do Papicu Terça-feira, 7, às 16 horas

Onde: Terminal do Conjunto Ceará

Onde: Terminal do Conjunto Ceará Quinta-feira, 9, às 16 horas

Onde: Terminal do Siqueira

Onde: Terminal do Siqueira Sexta-feira, 10, às 16 horas

Onde: Terminal da Parangaba

Onde: Terminal da Parangaba Terça-feira, 14, às 9 horas

Onde: Terminal do Lagoa

Onde: Terminal do Lagoa Quinta-feira, 16, às 16 horas

Onde: Terminal do Conjunto Ceará

Mais informações: no Instagram @sesecfortaleza



