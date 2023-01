Vida & Arte ganha nova quadrinista; conheça Milene Correia

A partir desta terça-feira, 31, o caderno Vida & Arte recebe uma nova quadrinista para integrar o time de ilustradores que publicam tirinhas diariamente na edição impressa. Milene Correia, de 30 anos, irá publicar todas as terças e quintas-feiras os quadrinhos “Emylle sobre rodas”.

Desenhando desde meados de 2014, quando fez os primeiros rabiscos ainda enquanto estava na faculdade de Letras/Inglês, Milene iniciou profissionalmente em 2016 após participar dos cursos de ilustração do Estúdio Daniel Brandão - comandado pelo ilustrador Daniel Brandão, que assina as tirinhas “Os mundos de Liz” no V&A.

Além de Brandão, Milene irá revezar nas páginas do “Brincar” juntamente com os artistas Blenda Furtado, Dhiow, Domitila Andrade, Gabo, Ise Nishi, Julianne Almeida, Lara Nicolau, Luís Carlos Sousa, Rebeca Jéssica, Marcos Rocha, Miguel Felício e Pâmela de Castro.

Inspirada em sua amiga pessoal, Emylle Torres, Milene assina os quadrinhos “Emylle sobre rodas”, que retrata as histórias, experiências e desafios vividos por pessoas com deficiência. “O ‘Emylle sobre rodas’ é um trabalho conjunto da gente. Ela me contava algumas situações como cadeirante e, a partir disso, decidimos criar uma HQ curta com algumas dessas histórias”, explica a quadrinista caucaiense.

Além da protagonista de “Emylle sobre rodas”, as histórias em quadrinhos de Milene contam com outros personagens que retratam as diversas particularidades do ser humano: como o pinguim Oswald, que tem T.E.A.; a psicóloga Paula, que é cega; a indígena Siana que é PCD. De forma leve e descontraída, a ilustradora narra, sem rodeios, os preconceitos vividos por pessoas cconsideradas “diferentes” por parte da população.

“A Emylle chamou a minha atenção quanto à acessibilidade das plataformas. No Instagram, eu comecei a descrever as imagens e isso alcançou várias pessoas. Eu quero que meu trabalho alcance o maior número de pessoas possíveis e esses recursos [de audiodescrição, descrição de imagens e legenda de vídeos] são fundamentais para isso. E é algo que todos deveriam lembrar de fazer. Isso é inclusão”, afirma Milene.

"Emylle sobre Rodas", por Milene Correia

