Curta-metragem sobre o Bumba Meu Boi é lançado nesta terça, 31

"Boi Eternidade" conta a história do Bumba Meu Boi a partir da representação do teatro de bonecos; o curta-metragem será lançado desta terça-feira, 31

O Grupo Parafuso de Teatro lança, nesta terça-feira, 31, o curta-metragem “Boi Eternidade”. Com direção do artista e pesquisador Keven Rocha, a produção audiovisual busca valorizar a história popular da cultura nordestina, com foco no Bumba Meu Boi, a partir da representação do teatro de bonecos mamulengos. A obra estará disponível no canal do Youtube e no Instagram do grupo.

Como descreve a sinopse do curta-metragem, o “'Boi Eternidade' é um teatro de bonecos mamulengos que, de forma lúdica e poética, traz à luz midiática a história popular do Bumba Meu Boi, recontada e ressignificada na contemporaneidade para todos os públicos.”. O material conta com tradução em Libras e recurso de audiodescrição.

A contação de história tem o objetivo de tocar e sensibilizar públicos contemporâneos, principalmente crianças e adolescentes, ao propor reflexões sobre o lugar da Cultura popular do Bumba Meu Boi em mídias digitais. Para isso, o Grupo Parafuso recorreu ao Teatro e ao Audiovisual, confeccionando bonecos, fantoches, adereços e cenários.

Desde 2021, o grupo desenvolve aulas práticas de bonecos de mamulengo com materiais recicláveis e exercícios teatrais de improviso e criação de histórias. O coletivo artístico se debruça na pesquisa do Teatro de animação e na cultura popular. No dia 11 de fevereiro, também será lançado um vídeo de oficina de criação de bonecos.

Teatro de bonecos "Boi Liberdade"

Quando: lançamento nesta terça-feira, 31, às 18 horas

Onde: nos perfis do Grupo Parafuso de Teatro no YouTube e no Instagram



