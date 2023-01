Cássia Kis alega desemprego para reduzir multa por homofobia

De acordo com a defesa de Cássia Kis, a indenização de R$ 250 mil poderia levá-la à falência, "impossibilitando sua subsistência e o sustento da sua família"

Para diminuir o valor da indenização em um processo no qual está envolvida por falas homofóbicas, a atriz Cássia Kis, intérprete de Cidália na novela “Travessia”, afirmou estar “desempregada”. A ação foi feita pelo Grupo Arco Íris de Cidadania LGBT em novembro de 2022 após a artista dizer, em entrevista à jornalista Leda Nagle, que casais homoafetivos “não dão filhos" e que eles estariam “destruindo a família”.

O grupo pediu indenização de R$ 250 mil por danos morais coletivos e o advogado que representa a organização disse que a declaração da global era discriminatória. A defesa de Kis, por sua vez, alegou que a fala não trazia “qualquer agressão, preconceito, incitação ao ódio ou discriminação em rellação às famílias homoafetivas”, e que refletia os ensinamentos e dogmas religiosos de Kis. A atriz é católica.

As informações são do portal Metrópoles. O advogado de Cássia Kis ainda teria pedido para que o valor a ser pago fosse reduzido caso a Justiça aceitasse o pedido de indenização. De acordo com a defesa, a tal quantia poderia levar Kis à falência, “impossibilitando sua subsistência e o sustento da sua família”.

“Em caso de procedência do pedido elaborado na exordial, que o valor arbitrado com indenização por danos morais, seja substancialmente reduzido, pelo fato da ré ser uma pessoa física e por estar desempregada no momento”, enfatizou.

Cássia Kis, entretanto, renovou contrato com a TV Globo até 2025. Segundo o site Notícias da TV, a emissora decidiu continuar com a atriz para evitar acusações de “perseguição política” por parte da empresa.



