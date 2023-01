Ator sul-coreano Song Joong-ki revela casamento com atriz britânica

Astro da hallyu, o ator sul-coreano Song Joong-ki anunciou nesta segunda-feira, 30, que se casou com a atriz britânica Katy Louise Saunders. Reconhecido por toda a Coreia do Sul, Song Joong-ki conquistou o público internacional ao estrelar os dramas “Descendentes do Sol”, de 2016, além de “Crônicas de Arthdal”, de 2019, e “Vincenzo”, um dos principais sucessos da Netflix em 2021.

O anúncio do casamento foi divulgado por Joong-ki no site direcionado aos fãs: “hoje, quero compartilhar com vocês a promessa mais preciosa e feliz da minha vida. Acabamos de registrar nosso casamento para começar nossa vida como um casal baseado em profunda confiança e amor. Jurei passar o resto da minha vida com Katy Louise Saunders.”.

Na publicação, Song Joong-ki aproveitou para compartilhar com seus fãs que será pai. “Naturalmente, nós temos o sonho de criar uma família feliz juntos. Nós nos esforçamos muito para manter nossas promessas um ao outro e, felizmente, uma vida preciosa surgiu entre nós dois”, declarou o ator.

Song Joong-ki já foi casado anteriormente com a atriz Song Hye-kyo, com quem contracenou o k-drama “Descendentes do Sol”. Eles ficaram juntos de 2017 a 2019.



