Dia da Visibilidade Trans: Pinacoteca realiza programação especial

Celebrado no dia 29 de janeiro, o Dia da Visibilidade Trans terá programação especial na Pinacoteca do Ceará. Em uma homenagem à Márcia Mendonça, artista plástica, pintora e escultora transexual cearense, o evento terá início às 14 horas.

Na ocasião, será exibido o documentário “Deusa Olímpica”, produção audiovisual que retrata a vida e obra de Márcia Mendonça. Produzido por Emília Schramm, Jessika Barbosa, Pedro Luis Viana e Rafael Brasileiro, “Deusa Olímpica” acompanha a trajetória da artista natural de Limoeiro do Norte, que transitava entre a arte sacra, realismo e surrealismo para construir suas obras.

No domingo, 29, após a exibição do documentário, haverá uma roda de conversa com Emília Schramm, uma das realizadoras do filme, juntamente com a artista Jupyra Carvalho, o historiador Wellington de Oliveira Machado e a curadora Isadora Ravena.

Homenagem à Márcia Mendonça

Quando: 29, domingo, de 14 horas às 16h30min

Onde: Ateliê 1 da Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro)

Gratuito



