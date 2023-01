Impactos ambientais: Instituto lança curta sobre termelétricas

O Instituto Verdeluz lançará no Centro Frei Humberto no próximo dia 4 de fevereiro o curta-metragem documental “Clima de Urgência: sem tempo para termelétrica”. Com direção do cearense Uirá Dantas, a obra busca apresentar ao público discussões sobre questões urgentes do clima e dos impactos das termelétricas no meio ambiente.

O filme reúne participações de cientistas, ativistas ambientais, representantes políticos e do povo Anacé da Terra Tradicional. Integram o produto audiovisual nomes como Renato Roseno, Paulo Anacé e Alexandre Araújo. Além de falar sobre os problemas ambientais relacionados às termelétricas, a obra trata sobre a busca por alternativas de energias limpas, renováveis e socialmente justas.

Livro também será lançado

O evento também contará com o lançamento do livro “Entrando em Clima de Urgência no Ceará”, um momento ritualístico do Povo Anacé e uma roda de conversa com especialistas, cientistas e representantes indígenas que convivem com os impactos das termelétricas ao redor do Complexo do Pecém. A pesquisadora Sarah Lima, a professora Érica Pontes e Paulo Anacé estão entre os participantes da roda de conversa.

O livro a ser lançado pelo instituto cearense detalha a poluição do ar com pó de carvão e Co2, o consumo de 800 litros de água por segundo, a seca de açudes e as dificuldades do acesso a água para moradores da região devido às termelétricas. A organização aponta relatos de morte por câncer, doenças de pele e respiratórias na população do entorno do Complexo do Pecém.

Lançamentos Instituto Verdeluz

Quando: sexta-feira, 4 de fevereiro, a partir das 13h30min

Onde: Centro Frei Humberto (Rua Paulo Firmeza, 445 - São João do Tauape)

Programação completa

13h30min às 15 horas - Mística de boas-vindas + Toré do Povo Anacé + Exibição do mini documentário e lançamento do livro.

15 horas às 16 horas - Roda de conversa: Caminhos para uma transição energética justa no Ceará - a luta coletiva contra as termelétricas do Pecém

Podcast Vida&Arte

