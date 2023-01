Gratuito: Luana Baptista apresenta espetáculo Balanceio do Torito

Na despedida das férias de janeiro, a cantora uruguaio-brasileira Luana Baptista apresenta no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) neste fim de semana o espetáculo “Balanceio do Torito”. O show, voltado ao público infantil, acontecerá no sábado, 28, e no domingo, 29, e as entradas são gratuitas.

Na programação, a artista cantará músicas do livro infantil mais recente do jornalista, colunista do Vida&Arte, escritor e compositor Flávio Paiva. Intitulada “Que Noite, Torito!”, a obra mescla literatura e música para narrar a história de como uma criança dormiu sozinha pela primeira vez ao brincar com pensamentos e imaginação.

Todas as canções presentes no livro estão disponíveis em plataformas de streaming de música. O espetáculo terá cenário multicor e, além da interpretação das faixas da obra literária, haverá brincadeira de percussão corporal, jogo de palavras, teatralização e outras surpresas interativas.

A cantora será acompanhada por banda formada pelos músicos Caleb (cavaquinho e voz), Cláudio Mendes (guitarra e produção), Gustavo Portela (direção musical), Hierro (violão e arranjos) e Thais Costa (percussão e arranjos de percussão). Luana Baptista nasceu em Montevidéu, no Uruguai, e se dedica há mais de dez anos a investigar diferentes linguagens de improvisação e criação musical na América Latina.

Balanceio do Torito

Quando: sábado, 28, às 15 horas; domingo, 29, às 11 horas

Onde: CCBNB (Rua Conde D’Eu, 560 - Centro)

Gratuito



