Peça com Cláudio Lins estreia no José de Alencar nesta quinta-feira, 19

Vale tudo no jogo da conquista? Focado em seduzir Inês, o processo persuasivo de Isaías, o "Velho Solteirão", envolve jogos de palavras e ditados populares, os chamados "Anexins". Desta premissa parte a peça "Amor por Anexins", apresentada em sessão única em Fortaleza nesta quinta-feira, 19, às 19h, no Theatro José de Alencar.

Escrita pelo dramaturgo Artur Azevedo no século XIX, o espetáculo ganha novos ares com a montagem de Elias Andreato e as interpretações de Cláudio Lins, como Isaías, e Mariana Gallindo, atriz, cantora e bailarina, que dá vida a Inês, uma jovem bela e viúva. No palco, a dupla reúne humor e Música Popular Brasileira para fazer o público viajar no tempo, ao som do piano de Jonatan Harold e sopros de Beatriz Pacheco.

O diretor Elias Andreato destaca o talento de Artur de Azevedo, que escreveu a peça em sua versão original. "O autor tinha sincera vocação para a alegria e via na comédia de costumes o melhor caminho para a dramaturgia nacional. Gostava de escrever algo que reproduzisse a verdade e a vida, que possuísse exposição, catástrofe e desenlace, que divertisse e ao mesmo tempo sensibilizasse. O texto trata com humor questões de interesses no amor, trazendo um inusitado jogo de linguagem e saberes coletivos dos anexins que são evocados a 'toda prova' na construção da história", examina.

Sem deixar de lado a criticidade, o espetáculo também vai de encontro com velhos conhecidos, como uma sociedade machista. "O machismo da época já era alvo da crítica ácida e bem humorada do Artur de Azevedo. E atualmente, vivemos uma feliz fase de empoderamento feminino e decadência do pensamento machista, o que torna o texto bem atual", avalia Lins. "E o casamento por interesse, outro ponto abordado pela peça… bom, acho que isso sempre existiu e sempre existirá", completa.

Antes de "Amor por Anexins", o ator Claudio Lins esteve em produções como "Ópera do malandro" (Chico Buarque), "Gota d'água" (Chico Buarque e Paulo Pontes) e "O beijo no asfalto" (Nelson Rodrigues).

"Nunca tinha ido tão longe no tempo. Afinal, 'Amor por Anexins' foi escrito há cerca de 150 anos! Mas tive a oportunidade de interpretar alguns clássicos da nossa dramaturgia, os clássicos são nossa formação, e é sempre importante relembrá-los", defende.

Filho do cantor Ivan Lins e da atriz e cantora Lucinha Lins, o talento e a veia artística de Claudio lhe renderam papéis na televisão, no cinema e no teatro. Participou das novelas "Babilônia", "História de Amor", "Terra-mãe" e "Malhação". Já na sétima arte, Lins integrou o elenco dos filmes "Aos Nossos filhos", "Tudo acaba em festa" e "Teus olhos meus". Em "Amor por Anexins", desbrava um viés de humor.

"Já tive outras experiências com comédia, especialmente no início da carreira. Mas nessa seara tive poucas oportunidades. Se bem que o público deve se lembrar do Claude, de 'Uma rosa com amor', novela que fiz no SBT em 2010. Ele era bem engraçado. Já nos ensaios, nosso diretor Elias Andreato nos incentivou a arriscar, então trouxe minhas experiências passadas de improvisação e 'soltei a franga'! Estou me divertindo a valer", compartilha o artista.

Na hora de "galantear" como Isaías, destaca a conexão com Mariana Gallindo. "A Mariana é uma atriz muito talentosa, e tem um extraordinário tempo de comédia. Nos demos muito bem nos ensaios e na temporada, a ponto de construirmos diversos momentos só no olhar, e na leitura corporal, sem nenhuma combinação. Adoro estar com ela no palco", diz Cláudio. Com a peça, os dois ainda passarão por São Luís do Maranhão, em 21 de janeiro, Belo Horizonte, Recife e outras cidades em fevereiro e encerram a temporada em junho, em São Paulo, no Teatro Sérgio Cardoso. Em Fortaleza, conforme conta, a expectativa é a melhor possível. "Minha primeira vez na cidade! Chegamos com uma expectativa nas alturas, e tenho certeza de que o público fortalezense vai adorar o espetáculo!", diz Cláudio.

Espetáculo “Amor Por Anexins”

Quando: quinta-feira, 19, às 19h

Onde: Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525 – Centro – Fortaleza)

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

Via Sympla e na bilheteria do Theatro José de Alencar

Mais informações: (85) 3101-2586



